«Хезболла» не причастна: президент Ливана назвал три главные версии взрыва в Бейруте

Власти Бейрута отметают версию о взрыве в порту города оружия "Хезболлы".

Президент Ливана Мишель Аун уверен, что взрыв в порту Бейрута не мог произойти из-за хранившегося в портовых складах оружия, принадлежавшего движению «Хезболла».

«По имеющимся у нас данным, у «Хезболлы» не было запасов оружия в порту, но мы все равно изучим и эту версию более детально», - заявил ливанский лидер.

По его словам, сейчас расследуются три основные причины трагедии в Бейруте: несчастный случай, нарушение условий хранения аммиачной селитры и внешнее вмешательство.

Напомним, что взрывы в ливанской столице произошли 4 августа. В результате трагедии тысячи жителей остались без крыши над головой, погибло более 160 человек. По всем признакам, причиной основного, самого разрушительного взрыва стали ненадлежащие условия хранения более 2,5 тыс. тонн аммиачной селитры, которую таможенные службы конфисковали в 2014 году.

Ранее Мишель Аун, которого многие считают ставленником Ирана и другом «Хезболлы», выступил против создания международной комиссии по расследованию взрыва в ливанской столице. Но позднее согласился на то, чтобы к расследованию подключились иностранные следователи.

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