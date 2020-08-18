Константин Ивлев удалил варикозные вены, влюбился и похудел на 22 кг

Вероятно, помимо силы воли, стремительному преображению шефа способствует его нынешняя дама сердца — 28-летняя Валерия Куденкова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

46-летнего Константина Ивлева не узнать: некогда довольно упитанный шеф-повар и ресторатор заметно постройнел. Оказывается, ведущий популярных шоу на канале «Пятница!» «Адская кухня» и «На ножах», не раз признававшийся в любви к жирной и калорийной пище, сел на строгую диету, которую разработал сам. Во-первых, Ивлев почти полностью исключил из рациона углеводы, позволяя себе лишь один кусочек хлеба и пару кубиков сахара в чай на завтрак.

Во-вторых, знатный мясоед Ивлев с недавних пор очень редко ест мясо, да и то в небольших количествах. А ведь раньше я мог спокойно заточить рибай или томагавк 800-граммовый (разновидности говяжьих стейков. - Авт.), - напомнил Константин Ивлев в интервью «Телепрограмме». - После сорока лет животный белок тяжелее усваивается.

Чем же тогда питается Константин? Напирает на морепродукты и разнообразные овощи. Благо на турецком курорте Бодруме, куда он рванул отдохнуть, едва открылись границы, с этим проблем нет. Ивлев уверяет, что худеть ему несложно и он не намерен останавливаться на достигнутом — 22 уже сброшенных килограмма для него не предел:

- У меня невероятная сила воли!

Помимо диеты, Ивлев полюбил продолжительные прогулки, особенно эффективными он считает подъемы в гору.

Вероятно, помимо силы воли, стремительному преображению шефа способствует его нынешняя дама сердца — 28-летняя Валерия Куденкова. К ней он не без скандала ушел от жены Марии, с которой прожил 23 года. Валерия — активная сторонница ЗОЖ и сама неплохо готовит. Часто они это делают вместе. Любимое блюдо влюбленных – жаркое из морепродуктов с брокколи, шпинатом, спаржей и помидорами.

- Это простое блюдо, готовится легко, но при этом оно и полезное, и насыщенное, и интересное, и красивое, - рассказывает Ивлев, основательно взявшийся за свое здоровье. Так, недавно он победил варикоз — профессиональную болезнь поваров: в клинике Константину удалили поврежденные вены на ногах.

В своем обновленном облике шеф предстанет в новом сезоне «Адской кухни», стартующем на «Пятнице!» 19 августа.