Константин Ивлев впервые рассказал правду о своем разводе

Ивлев заявил, что он не комментирует слухи и предпочитает, чтобы его личная жизнь оставалась личной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знаменитый шеф и гуру ресторанного бизнеса, а также популярный телеведущий кулинарных шоу впервые намекнул, что на самом деле привело к его разводу с супругой Марией. Напомним, в этом году Ивлев развелся после 23 лет брака. В прессе мелькали сообщения, что якобы Мария узнала об изменах мужа. Масла в огонь подливал тот факт, что еще до официального развода Ивлев перестал скрывать отношения с 28-летней журналисткой Валерией Куденковой. Эффектную длинноногую шатенку с модельной фигурой в соцсетях до сих пор преследуют хейтеры, обвиняющие девушку в том, что она «увела мужика из семьи».

В интервью «Телепрограмме» Ивлев заявил, что он не комментирует слухи и предпочитает, чтобы его личная жизнь оставалась личной, однако дал понять, что «чашка любви» разбилась еще до появления в его жизни Валерии:

- То, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив. Бог все рассудит!

Кроме того, Константин сообщил, что у них с Валерией «обязательно будут дети». Влюбленные пока не дошли до загса, но, вероятно, брак будет заключен в ближайшее время.

- Когда нам будет что сказать насчет свадьбы или еще чего-то, мы об этом скажем, - добавил Ивлев. Его сын, 19-летний Матвей, принял выбор отца: в соцсетях появляются снимки, где шеф позирует и с Валерией, и с Матвеем.

- Он видел ситуацию, которая была между мной и бывшей женой, и понимал, к чему это все идет, - добавил Ивлев.

В среду, 19 августа, на канале «Пятница!» стартует очередной сезон шоу «Адская кухня», которое ведет Константин. В этом проекте профессиональные повара из разных уголков России демонстрируют свое мастерство и борются за главный приз — 1 млн рублей. В шоу Ивлев предстанет в новом облике: он сел на жесткую диету и уже похудел на 22 кг.