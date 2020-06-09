2020-06-09T18:05:17+03:00
Звезды

"Срывался с катушек совсем": Михаил Ефремов сильно пил последний год

Вокруг актера крутились какие-то "знакомые по бане, а его пятую жену просили "не рыпаться"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Михаил Ефремов неоднократно признавался в своем алкоголизме, но серьезным недугом это не считал.Михаил Ефремов неоднократно признавался в своем алкоголизме, но серьезным недугом это не считал.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В семье актера Михаила Ефремова, который будучи в сильном подпитии спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, не все гладко. Его пятая жена Софья Кругликова больше двух месяцев не жила с артистом и очень боялась за их общих детей.

Софья Кругликова после смертельного ДТП с участием мужа раскрыла детали жизни с Михаилом Ефремовым. Женщина с 16 марта проживала на даче. В период самоизоляции супруги практически не общались. Всю информацию об актере жена до недавнего времени получала со стороны.

"Я, когда услышала, что произошло, хотела сразу же поехать в Москву. А мне говорят: не езжай, там люди собрались. Немножко друзья… Какие-то мужики. Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе", - поведала перепуганная женщина.

Она призналась, что сильно боится. "Когда мне грубым голосом говорят: «не рыпайся, сиди дома», мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок. Миша рассказывал, что они куда-то ездят вместе, в Грецию, на Афон они ездили. «Бабам там не место», - говорил он мне", - цитирует ее сайт mk.ru.

Кругликова также рассказала о том, что ее супруг пил с лета 2019 года. "У него сейчас сложный период. У него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", - пожаловалась многодетная мать.

На прошлой неделе Софья приезжала в Москву - хотела делать ремонт в ванной и показывала кое-что прорабу. "Миша был дома, читал какие-то пьесы, но состояние его было не очень. А потом я дня два-три не слышала от него звонков. У него был выключен телефон", - резюмировала Кругликова.

Напомним, авария с участием машины Михаила Ефремова произошла 8 июня. Двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки", артист столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель одной из машин, в которую врезалась иномарка актера, позже скончался в реанимации. На звезду "Современника" после смертельного ДТП завели уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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