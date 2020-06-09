Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП под наркотиками

Чем дальше в лес - тем больше дров. В ночи всех шокировало видео актера Михаила Ефремова, который устроил на Садовом кольце в Москве смертельную аварию. На кадрах артист явно не трезв и с трудом разговаривает. Позже стало известно, что в крови звезды обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Но, как выяснилось, одним спиртным дело не ограничилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783920" frameborder="0"></iframe> "Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

"Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков", - сказал источник в правоохранительных органах. По его словам, наркотики выводятся из организма не сразу и еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления, передает ТАСС.

Данные экспертизы были обнародованы в тот самый момент, когда полицейским удалось привезти Ефремова на допрос. После страшной аварии 8 июня артиста отпустили домой под подписку о невыезде. 9 июня в 11:00 он должен был явиться на допрос. Однако этого не произошло.

Когда полиция прибыла на адрес, то Михаил Олегович сослался на плохое самочувствие. Ему несколько раз вызывали "скорую", якобы он несколько раз терял сознание. А пятая жена Софья Кругликова и вовсе пригласила психиатров. Те незамедлительно появились со смирительной рубашкой и носилками у дома в Казарменном переулке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784027" frameborder="0"></iframe> Михаила Ефремова забрали в полицию из его квартиры.

Через два часа медики разъехались, и на улицу вывели Ефремова. Он был весь в черном. Маска прикрывала почти все его лицо.

Напомним, поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в институте им. Склифосовского - врачи всю ночь боролись за его жизнь, но безрезультатно. Погибшим был курьером интернет-магазина с доставкой продуктов на дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала содержание у него алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха, что соответствует 2,1 промилле. Это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению.

Сначала в отношении актера возбудили уголовное дело о нарушении ПДД. После смерти потерпевшего дело переквалифицировали по более тяжкой статье - о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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