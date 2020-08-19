ЦЕЛЬ АКЦИИ:

- привлечь внимание широкой общественности к программе ВС 50+, повысить лояльность к ней, проинформировать о возможности пройти по ней обучение;

- показать на примерах, что люди в возрасте 50+ вполне могут быть профессионалами и мастерами своего дела, показать их мастерство и профессионализм, показать их работу, творение их рук, и тем самым продемонстрировать, что люди старшего возраста многое умеют делать лучше всех;

- популяризировать и повысить престиж профессии наставника, мастера производственного обучения, повысить привлекательность данной профессии для молодых, ведь образовательные организации испытывают большую потребность в омоложении корпуса преподавателей, наставников и мастеров производственного обучения.

Аудитория участников Конкурса:

1. Выпускники и слушатели программы Ворлдскиллс 50+. Гео: вся Россия.

2. Аудитория 50+ (любые желающие). Гео: вся Россия.

3. Преподаватели и мастера производственного обучения колледжей, которые обучают по программе 50+ и которые НЕ обучают по программе 50+, но также преподают мастерство в колледжах, техникумах.

Формат проведения Акции - организация и проведение фотоконкурса на сайте одного из ведущих издательских домов России - ИД «Комсомольская правда» и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники.ру, Фейсбук.

Ежемесячная аудитория kp.ru - 90 млн уникальных пользователей. Сайт kp.ru неоднократно проводил фотоконкурсы среди читателей на социально значимые темы. Все проведенные фотоконкурсы свидетельствуют о широком охвате российской аудитории, о высоком интересе читателей и о вовлеченности населения, о желании проявлять свои творческие способности.

Период проведения Акции: с 24 августа по 24 октября 2020 г. Не позднее чем 01 ноября будут опубликованы результаты конкурса и объявлены победители на сайте kp.ru.

Задачи:

1. Создать на федеральном сайте kp.ru спецраздел, полностью посвященный проведению Конкурса, на котором участники Конкурса смогут публиковать (загружать, хранить и представлять) текстовую информацию и фотографии.

2. В рамках Акции организовать проведение всероссийского фотоконкурса, куда привлечь участников из всех субъектов Российской Федерации.

3. Провести обширное анонсирование Акции: разместить анонсирующие материалы (баннеры) на федеральном сайте kp.ru и на 50 региональных сайтах kp.ru, а также разместить анонсирующие посты в социальных сетях ВК, ОК, ФБ.

5. Обеспечить модерацию фотоконкурса, а также отбор и награждение победителей.

Описание Конкурса, механика проведения: В рамках Конкурса участники выполняют творческое задание согласно условиям проведения фотоконкурса, опубликованным в специальном разделе Конкурса на федеральном сайте kp.ru. Творческое задание состоит в том, что участник делает тематическую фотографию и загружает ее на сайт в специальную форму в формате jpeg, jpg. Фотография сопровождается кратким описанием и контактными данными участника. Участник сообщает, в каком регионе проживает, сообщает свой возраст, а также свои контактные данные - номер своего телефона и адрес электронной почты.

Акция проводится в трех номинациях. Выбор номинации осуществляет сам участник Конкурса.

- Номинация первая - «Мастера». Для всех желающих старше 50 лет. Если Вы умеете что-то делать мастерски, то пришла пора рассказать об этом всему миру! Это может быть все что угодно, любое дело, в котором Вы - профи: печь, мастерить, вышивать, рисовать картины, лечить людей, да хоть закрывать коробок спичек подъемным краном! - приглашаем Вас принять участие в нашем конкурсе и выиграть замечательный приз и звание «Мастер-суперстар»!

- Номинация вторая - «Мастера в квадрате». Номинация для тех, кто уже окончил или еще обучается на курсах по программе «Ворлдскиллс 50+». Мы назвали ее «Мастера в квадрате», так как интенсивная и насыщенная методика Ворлдскиллс - это огромное преимущество, поскольку она дает самые современные знания и, главное, практические навыки. Приглашаем Вас показать, чему Вы смогли научиться! Ваш пример мотивирует многих, кто также хотел бы освоить новое, но пока не решается, повинуясь стереотипам, что после 50 поздно учиться. Мы-то с Вами знаем, что после 50 все самое интересное только начинается!

- Номинация третья - «Мастера в кубе». Здесь мы будем оценивать тех, кто также достиг возраста 50+ и, кроме всего прочего, имеет реальный опыт в обучении других. Мастера производственного обучения колледжей и техникумов, а также преподаватели и эксперты, которые задействованы в программе «Ворлдскиллс 50+», и мастера, которые не обучают по этой программе, но также преподают премудрости профессии еще где-либо, - эта номинация для Вас! Уж кому, как не Вам, показать свои умения всем «зеленым» неофитам и делом доказать, кто тут настоящий «Мастер-суперстар»!

Призовой фонд фотоконкурса:

Всего будет вручено 9 (девять призов), в каждой номинации будут определяться по три призовых места. Предлагается вручать следующие призы участникам фотоконкурса:

- приз за первое место - Планшет iPad Air

- приз за второе место - Планшет iPad mini

- приз за третье место - Планшет Samsung Galaxy Tab

Жюри фотоконкурса:

Для определения состава финалистов фотоконкурса, занимающих по три призовых места в каждой номинации, всего 9 человек, или творческих коллективов необходимо сформировать жюри.

Положение о работе Жюри Фотоконкурса

1. Общие положения

1.1 Жюри Фотоконкурса является представительным и публичным органом Фотоконкурса, который обеспечивает общественное доверие, статус и авторитет Фотоконкурса.

1.2 В своей работе Жюри руководствуется Положением о Фотоконкурсе и данным положением.

1.3 Жюри создается для определения призеров Фотоконкурса в трех номинациях.

1.4 В Жюри должны быть включены специалисты в различных областях деятельности в соответствии с профилем Фотоконкурса.

1.5 Координацию деятельности Жюри осуществляет организатор Фотоконкурса из числа сотрудников ИД «Комсомольская правда».

1.6 Добровольная замена члена Жюри возможна на любом этапе Фотоконкурса.

1.7 Сроки рассмотрения конкурсных работ членами Жюри определяются графиком проведения Фотоконкурса.

2. Задачи Жюри

2.1 Рассмотрение работ участников Фотоконкурса.

2.2 Просмотр и оценка конкурсных работ по номинациям.

2.3 Определение победителей и призеров в номинациях.

2.4 Подведение итогов Фотоконкурса.

3. Порядок работы Жюри

3.1 Каждый член Жюри по окончании Фотоконкурса получает от организатора Фотоконкурса лонг-лист работ участников.

3.2 Член Жюри обязан оценить номинантов, основываясь на собственном профессиональном опыте.

3.3 Член Жюри оценивает работы номинантов Фотоконкурса по следующим критериям:

• отражение темы и задач Фотоконкурса;

• оригинальность подачи работы;

• творческий подход к выполнению работы и творческая идея;

• качество выполнения работы;

• навык грамотно и четко изложить свою идею.

3.4 Подсчет результатов голосования Фотоконкурса осуществляет Организатор Фотоконкурса.

3.5 Итоги голосования и оценки являются открытыми для членов Жюри.

3.6 Определение победителей в номинациях осуществляется на основании подсчета голосов членов Жюри.

3.7 Каждый член Жюри выражает свое частное мнение по каждой работе.

3.8 Каждый член Жюри не обязан давать рецензии и публично комментировать свое решение.

4. Обязанности, гарантии и ответственность членов Жюри

4.1 Член Жюри обязан быть беспристрастным и объективным при оценке работы участника Фотоконкурса.

4.2 Члены Жюри гарантируют достоверность итоговых результатов.

4.3 Итоговое решение членов Жюри окончательное и обжалованию не подлежит.

Проведение Конкурса регламентируется Положением о публичном Конкурсе.

Положение о публичном Конкурсе

1. ОБЩЕЕ

1.1. Организаторами фотоконкурса (далее Конкурс) являются АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр. 1; ответственный представитель Конкурса - редактор департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панина В. В., тел. +7 (495) 665-75-31

1.2. Публичный Конкурс проводится организаторами самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Публичный Конкурс проводится на русском языке.

1.4. Участником Конкурса может быть любой гражданин возраста 50+ из любого региона РФ.

1.5. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в Конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник Конкурса принимает в нем личное участие.

Участник Конкурса обязан сообщить организаторам следующие данные: фамилию, имя, регион, номер своего контактного телефона. Для получения награды/приза участнику Конкурса (призеру) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В противном случае участник (призер) несет риск последствий в виде неполучения приза. Такое решение организаторов может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников Конкурса.

2.3. Участник Конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в Конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организаторов.

2.4. Расходы на телефонные переговоры участника Конкурса, связанные с его регистрацией для участия в Конкурсе и во время его проведения, организаторами не компенсируются (не возмещаются).

2.5. Лицо, принявшее участие в Конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организаторам Конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ

3.1. Размер и форма награды призерам Конкурса:

Призерами Конкурса признаются авторы, чьи работы заслужили наибольшее количество голосов членов жюри. Призерам вручаются награды.

3.2. Награды вручаются:

Призерам, занявшим ПЕРВОЕ место в каждой из трех номинаций. Номинация первая - «Мастера», номинация вторая - «Мастера в квадрате», номинация третья - «Мастера в кубе» - вручается Планшет iPad Air

Призерам, занявшим ВТОРОЕ место в каждой из трех номинаций. Номинация первая - «Мастера», номинация вторая - «Мастера в квадрате», Номинация третья - «Мастера в кубе» - вручается Планшет iPad mini

Призерам, занявшим ТРЕТЬЕ место в каждой из трех номинаций. Номинация первая - «Мастера», номинация вторая - «Мастера в квадрате», номинация третья - «Мастера в кубе» - вручается Планшет Samsung Galaxy Tab

Всего вручается 9 призов девяти участникам Конкурса.

Обеспечение приза оговаривается Организатором Конкурса с призерами индивидуально.

3.3. Организаторы Конкурса уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС) со стоимости материального приза, положенного участнику Конкурса (победителю), а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с денежной суммы, положенной участнику Конкурса (победителю), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Участник Конкурса, признанный организаторами призером, обязан получить награду лично. Для получения награды призер обязан предъявить организаторам оригиналы документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. Призер конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организаторами Конкурса.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 24 августа 2020 года по 24 октября 2020 года.

4.2. На Конкурс принимаются фотографии, созданные самостоятельно участником Конкурса.

4.3. Отправляя работу на Конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами Конкурса с целью участия в Конкурсе.

4.4. Участник Конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на фотоматериалы, присланные на Конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к организаторам Конкурса в отношении неправомерного использования фотографий, предоставленных участником для участия в Конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.

4.5. Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей работы для участия в Конкурсе согласно условиям статьи 4.7 настоящего Положения, он предоставляет все необходимые права на фотографию или видео АО «Издательский дом «Комсомольская правда» и Министерству просвещения Российской Федерации, которые вправе использовать их в коммерческих и некоммерческих целях по своему усмотрению, при этом выплата дополнительных гонораров авторам не подразумевается. В том числе - использование материалов в рекламной и информационной продукции, выставках, оформлении офисов, рекламе в СМИ, издании книг, каталогов, сборников, публикации в редакционных материалах.

4.6. В состав экспертного Жюри Конкурса входят:

Председатель Жюри:

Представитель Союза «Молодые профессионалы (Ворлсдкиллс Россия)»

Члены Жюри:

представитель Министерства просвещения РФ;

представитель Министерства труда и соцзащиты;

представители экспертного сообщества;

Роман Карманов, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда»;

Владимир Веленгурин, фотокорреспондент ИД «Комсомольская правда».

4.7. Условия Конкурса

На Конкурс принимаются фотографии по теме одной из трех номинаций (пункт 4.7.1) в формате .jpg или .jpeg, размер одного снимка - от 700 Кб до 5 Мб, загруженные по форме на странице Конкурса в специальном разделе на сайте kp.ru. Все работы должны сопровождаться кратким описанием, количество знаков на усмотрение участника Конкурса, но не более 1000. Текстовые сообщения загружаются в форме под загруженной фотографией на странице Конкурса в специальном разделе на сайте kp.ru.

4.7.1. Номинации конкурса:

4. - Номинация первая - «Мастера» - номинация для всех желающих старше 50 лет.

- Номинация вторая - «Мастера в квадрате» - номинация для тех, кто уже окончил или еще обучается на курсах по программе «Ворлдскиллс 50+».

- Номинация третья - «Мастера в кубе» - номинация для тех, кто также достиг возраста 50+ и, кроме всего прочего, имеет реальный опыт в обучении других. Приглашаются мастера производственного обучения колледжей и техникумов, а также преподаватели и эксперты, которые задействованы в программе «Ворлдскиллс 50+».

4.1.2. Присланные на Конкурс работы не будут изменены.

4.1.3. Присланные на Конкурс фотографии размещаются в специальном разделе федерального сайта АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: здесь будет ссылка.

4.1.4. Согласно п. 2.3. работа, присланная на Конкурс, должна сопровождаться контактными данными участника Конкурса (номер телефона, электронный адрес, почтовый адрес).

4.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не размещать присланную на Конкурс работу (отказать в участии в Конкурсе) без объяснения причин.

4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право проверить присланные на Конкурс материалы на отсутствие заимствований.

4.4. Порядок определения призеров. Призерами Конкурса объявляются участники Конкурса, чьи работы признает Жюри Конкурса.

4.5. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте kp.ru после объявления результатов, не позднее 01 ноября 2020 г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение размещается на федеральном сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном Конкурсе.

5.3. Организаторы вправе организовать фото/видеосъемку призеров и участников Конкурса. Призеры и участники Конкурса, принявшие участие в фото/видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организаторами Конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда», а также на информационных ресурсах Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Участие призеров и участников Конкурса в фото/видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.4. Организаторы Конкурса не вступают в переписку и переговоры с участниками Конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.5. Организаторы Конкурса не несут ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.

Памятка участнику Акции

Для удобства читателей и участников Конкурса в той же рубрике будет опубликован краткий «Вопросник-инструкция», как стать участником конкурса и правильно заполнить форму. Участникам будут даны рекомендации, изложенные в легкой для восприятия и доступной форме.

Также будут разработаны дизайн-макеты информационно-разъяснительных материалов с использованием дизайна и логотипа Конкурса. Логотип Конкурса и дизайн-макеты информационно-разъяснительных материалов будут согласованы с Заказчиком до начала Конкурса и разосланы по электронной почте в учебные учреждения субъектов РФ для информирования о проводимой Акции и условиях участия в фотоконкурсе.

Модерация

Работа модератора конкурса: все фотографии будут загружаться на федеральный сайт kp.ru в специальный раздел в ежедневном режиме, включая выходные и праздничные дни. Сначала можно увидеть превью изображения, а при клике на изображение открывается фотография участника и подпись.

Фотографии участников можно сортировать по трем критериям: по дате добавления фотографии, по рейтингу и по имени. Сортировку по дате добавления можно формировать либо с самой ранней загруженной фотографии, либо с самой последней загруженной фотографии. Сортировку по имени можно формировать как с начала алфавита, так с конца алфавита. Сортировка по рейтингу формируется из количества лайков, которые ставят читатели сайта, люди, интересующиеся ходом проведения фотоконкурса.

Пример того, как выглядит страница с загруженными работами участников на федеральном сайте kp.ru

Пример того, как выглядит полное изображение и подпись участника Конкурса: