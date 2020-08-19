Памятка участнику Конкурса

Каковы сроки проведения Конкурса?

Период проведения конкурса: c 12:00 24 августа 2020 г. до 23:59 24 октября 2020 года.

Кто может принимать участие в Конкурсе?

В конкурсе могут участвовать:

- любые желающие возраста 50+, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,

- студенты и выпускники программы «Ворлдскиллс 50+» старше 50 лет,

- мастера производственного обучения и преподаватели колледжей, техникумов и любых других образовательных учреждений, в том числе преподаватели программы «Ворлдскиллс 50+».

Как принять участие в Конкурсе?

1. Зайдите в раздел Конкурса на сайте КП ……

2. Нажмите синюю кнопку «Принять участие».

3. Заполните обязательные поля анкеты участника:

- фамилия, имя;

- город, область;

- возраст участника;

- телефон для связи;

- e-mail.

4. Выберите номинацию из трех предложенных, темы номинаций изложены в Положении, пункт 4.7.1.

5. Загрузите фотографию по теме номинации Конкурса в раздел на сайте …….

6. Добавьте описание к своей фотографии (3 - 5 предложений - до 1 тыс. печатных знаков). Пишите в свободной форме, расскажите нам, что изображено на фото, что Вы умеете делать, в чем Вы уже мастер или чему смогли научиться недавно. Также нам очень интересно узнать, за что Вы любите свое дело, где и как Вы этому научились, сколько потребовалось времени, чтобы достичь такого уровня мастерства, преподаете ли Вы секреты своего мастерства в качестве мастера-наставника и т. д.

7. Нажмите кнопку «Отправить».

Что делать, если я хочу отправить не фото, а видео своей работы на Конкурс?

Вы можете прислать на Конкурс вместо фото свое короткое видео (до 2 мин.).

Однако видео нельзя выложить на сайт КП, но можно опубликовать в соцсетях, где мы его найдем и примем к участию в Конкурсе.

Есть два варианта предоставить на Конкурс свое видео:

1) Вы можете либо разместить свою видеозапись в нашу группу Конкурса в соцсети ВКонтакте …….. ,

2) либо Вы можете опубликовать свое видео в любой из соцсетей (Одноклассники.ру, ВКонтакте или Фейсбук), сопроводив его обязательно хештегом #МАСТЕРСУПЕРСТАР.

Когда появится моя фотография и подпись на сайте?

В течение 24 часов модератор конкурса проверит работу и разместит на сайте.

Какие фотографии принимаются к участию в Конкурсе?

Фотографии хорошего качества, отвечающие заданной теме одной из трех номинаций Конкурса.

Каким образом будут определены победители Конкурса?

Выбор победителей производится путем голосования членов жюри Конкурса.

Сколько будет победителей Конкурса?

По итогам фотоконкурса будут объявлены 9 победителей конкурса - по 3 призовых места в каждой из трех номинаций.

Когда будут объявлены победители Конкурса?

Имена победителей будут объявлены не позднее 30 октября 2020.

Как будут выдаваться призы Конкурса?

Приз будет вручен победителям либо лично, либо путем почтового отправления.

Детали получения приза будут обговариваться индивидуально с каждым победителем.

Сколько фотографий я могу отправить для участия в Конкурсе?

Каждый участник может отправить на конкурс любое количество фотографий.

Что делать, если возникли вопросы, на которые нет ответов в этом разделе?

Полные правила Конкурса можно найти на сайте: https://www.kp.ru/daily/217171/4273114/

или отправьте письмо со своими вопросами в службу поддержки по электронной почте на адрес media@phkp.ru