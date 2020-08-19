«Саня останется с нами»: По всей Белоруссии проходят акции в поддержку президента

В последние дни движение «за Батьку» набирает обороты Фото: Александр КОЦ

«Саня останется с нами, останется с нами, все будет окей!» - орали колонки у памятника «Беларусь партизанская» на окраине Минска. Место и время для митинга в поддержку Александра Лукашенко было выбрано не случайно. Недалеко - Минский завод колесных тягачей и легендарный МАЗ. Проходная у них закрывается как раз в семь вечера, а значит есть шанс, что, уходя с работы, по дороге домой они заглянут на огонек и поддержат президента своим голосом.

По всей Белоруссии проходят акции в поддержку президента Фото: Александр КОЦ

Спустя неделю после выборов кто-то мудрый подсказал Лукашенко идею, которая вообще-то лежала на поверхности. Надо же мобилизовать свой электорат, чтобы показать оппонентам: вот мои люди, уважайте их выбор! И в последние дни движение «за Батьку» набирает обороты. Митинги и шествия проходят в разных городах страны, в Минске появились машины с государственными флагами, а на вечерний митинг в столице собралось где-то полторы тысяч человек. Справедливости ради, в центре города у оппозиции сегодня тоже было не густо - дождь.

В Минске появились машины с государственными флагами Фото: Александр КОЦ

- Почему мы здесь собрались? Мы отстаиваем свой выбор, мы отстаиваем право граждан Белоруссии защитить свои голоса, - бодро вещал со сцены Дмитрий Беляков, представившийся командиром информационного спецназа. - Мы отстаиваем дружбу с Россией, мы отстаиваем русский язык. Мы отстаиваем наши заводы, которые хотят национализировать. Да, вы знаете, многие раньше думали, что Тихановская ведет какой-то свой взгляд на ситуацию, но сейчас стало четко и очевидно, чего они хотят. Они хотят разделить наш народ на тех, кто за, и тех, кто против, и толкнуть нас на братоубийственную войну, как это было на Украине. Но белорусский народ мудрый, мы народ-победитель, вместе с дружным российским народом, Советский Союз наш.

Под зонтиками бурно аплодировали и охотно поддерживали голосом. Я прошел сквозь толпу и не ощутил принудиловки, хотя сам 30 раз бы подумал, прежде, чем вылезать из дома в такую погоду. Но у меня-то выбора не было - работа.

Спустя неделю после выборов кто-то мудрый подсказал Лукашенко идею, которая вообще-то лежала на поверхности Фото: Александр КОЦ

- Мы собрались, для того, чтобы здесь, в Белоруссии, не управлял посол, даже не американский, а польский, - говорили мне мужики-заводчане. - Тихановская прямо сказала, что она не будет управлять Белоруссией, за нее будут управлять товарищи старшие – ее муж, кто-то еще. Но будет управлять на самом деле польский посол, потому что американскому послу как-то не до того, как-то мелко.

- Как ситуация на заводах? - спрашивал я мужиков.

- Это все вранье про забастовки, - отвечали они. - Выйдет 100 человек крикунов, они – герои. Они за честные выборы.

- Сами пришли. Поддерживаем политику, - уверяли женщины. - Нам все нравится. За мирную Беларусь, за нашего президента.

- Вы все голосовали за президента?

- Да.

- Просто говорят, что таких людей нет.

- Есть такие люди, и очень много. Никто нас не сгонял, мы сами пришли, добровольно.

Со сцены тем временем рассказывали об Украине, в которой нет средств на питание в психбольницах и сумасшедших выпускают на улицы. А это - криминал и кровь. Я бы и не стал спорить с этими тезисами.

Уважайте их выбор! Фото: Александр КОЦ

- Я гражданин Белоруссии, лично я голосовал за Тихановскую, но совершил ошибку, - признался мне рабочий МАЗа Александр. - Я понял, что идем не тем путем. И здесь люди, которые собрались, они за Беларусь, за мир, за президента. И все вопросы надо решать конструктивно, а не толпой и с такими митингами. Нельзя разъединять людей, потому что мы мирные люди… Надо идти на диалог, договариваться, а не так разъединять.

- А как ситуация сейчас на «МАЗе»? Говорят про забастовку.

- Лично у нас нормально. Где автобусы собирают, нормально. Может быть, на главном конвейере...

Заметил такую закономерность. На оппозиционных митингах все открыты. Они не прячутся и не боятся объективов, говорят охотно и смело. На провластных акциях - закрывают лицо флажками, отгораживаются от камеры зонтиками, словно поддержка своего кандидата - это что-то постыдное. Впрочем, может они считают, что это опасно. На фоне того, что в Белоруссии появилась своя база «врагов народа», типа украинского «Миротворца», это не удивительно.

На оппозиционных митингах все открыты. Они не прячутся и не боятся объективов, говорят охотно и смело. На провластных акциях - закрывают лицо флажками, отгораживаются от камеры Фото: Александр КОЦ

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