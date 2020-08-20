"Выбивает из колеи": Павел Прилучный тяжело переживает развод с Агатой Муцениеце

Агата Муцениеце с Павлом Прилучным Фото: Борис КУДРЯВОВ

Два месяца назад Павел Прилучный официально развелся с женой Агатой Муцениеце. Сам бракоразводный процесс прошел спокойно и быстро. Однако расставания супругов оказался очень болезненным не только для актрисы, но и для ее теперь уже бывшего мужа.

Павел Прилучный отказался в этом году праздновать 33-летие. Актер не скрывает - он переживает трудный период в жизни. "Вообще не люблю отмечать день рождения, а этот год какой-то - совсем не очень… Бывают вещи, которые выбивают из колеи. Но время всегда лечит и ставит все на свои места", - цитируют его 7 Дней.

Развод дается звезде сериала "Мажор" тяжело еще и потому, что он плохо переносит одиночество. Кто бы что ни говорил, Агата Муцениеце была и, скорее всего, остается для актера близким человеком. Но теперь они, увы, не вместе.

"Я общительный. И поэтому у меня собаки, рыбки, кошки, две крысы и одна черепаха. Мне тяжело одному, надо с кем-то общаться. Я люблю животных больше. Но у меня есть небольшой круг людей, с которыми я общаюсь, четыре-пять человек", - признался Павел.

Он называет себя очень домашним человеком. И не скрывает - тусовки - не для него. "Я не хожу на премьеры, по ресторанам и так далее. Я занимаюсь детками и спортом. Не люблю вообще куда-то ходить, мое пространство ограничено домом, мне там хорошо. Дети - самая лучшая моя компания. Они воспитанные, никогда меня не подводят", - откровенничает Прилучный.

Что касается соцсетей, то свой аккаунт он называет необходимостью. "Я стараюсь не читать там ничего, потому что, если начать, можно сойти с ума от вседозволенности и порой бреда. Просто представьте: люди, не зная о тебе ничего, основываясь только на своих догадках, пишут такое, что даже не хочется с этим бороться. Писать какие-то опровержения? Кому писать, зачем? Ведь уже все придумали за тебя, все расписали те, кто «знает» о твоей жизни больше, чем ты сам…", - разводит он руками.

Много времени Павел уделяет спорту. "Сейчас же у меня около четырех часов тренировки каждый день. Супержесткая диета - только мясо и овощи, все углеводы исключены", - говорит он.

А еще у него есть мечта. "Лет через 20 хочу купить остров. Это обойдется дешевле, чем квартира в центре Москвы. И проводить там время, чтобы знакомые и друзья приезжали", - резюмировал Прилучный.

Напомним, о расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно в феврале 2020 года. Они сообщили грустную новость в своих блогах. "Мы разводимся, и, как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские", - отмечала Муцениеце. В апреле актриса сняла видео, в котором рассказала о том, что Прилучный поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома.