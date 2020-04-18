2020-04-18T19:04:51+03:00
Звезды

Павел Прилучный воссоединился с детьми после скандала с Агатой Муцениеце

Актер обнародовал видео с дочерью и сыном
Ольга ЛИБГАРДТ
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Павел долго на связь не выходил. Однако несколько часов назад артист объявилсяПавел долго на связь не выходил. Однако несколько часов назад артист объявилсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Павел Прилучный впервые после скандала с Агатой Муцениеце вышел на связь. 10 апреля актриса заявила о том, что супруг поднимал на нее руку и довел детей до слез. В тот же день она съехала с наследниками из подмосковного особняка в московскую квартиру. И если Агата делилась с публикой своими переживаниями, то Павел на связь не выходил. Однако несколько часов назад артист объявился.

Павел Прилучный разместил видео, показав, как он проводит время с дочерью Мией и сыном Тимофеем от Агаты Муцениеце. Артист отправился на прогулку с наследниками в сопровождении собак и под музыку.

"Миюня, танцы будут?", - в какой-то момент обратился он к дочке. Девочка сидела на плечах папы и выглядела абсолютно счастливой.

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Павел Прилучный воссоединился с детьми
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"В самоизоляции можно сойти с ума", - признался Павел. Он также отметил, что у него холодильник набит едой, как никогда раньше.

Напомним, в феврале 2020 года Агата Муцениеце и Павел Прилучный одновременно в своих блогах сообщили, что подали на развод. После объявления о расставании супруги продолжали жить под одной крышей в своем роскошном доме в Подмосковье. 10 апреля рыдающая актриса огорошила общественность признанием - муж поднял на нее руку и довел детей до слез. Она также заявила, что Павел "десять дней не просыхает". Признание Муцениеце о том, что супруг издевается над ней и детьми, стало шоком для многочисленных фанатов актрисы.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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