2020-06-08T15:27:43+03:00
Звезды

Павел Прилучный оплатил лечение Агате Муцениеце

Актер позаботился о матери своих детей
Ольга ЛИБГАРДТ
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В сложный период Прилучный решил поддержать мать своих детей не только словом, но и деломВ сложный период Прилучный решил поддержать мать своих детей не только словом, но и деломФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В середине мая Агата Муцениеце объявила о том, что официально разводится с мужем Павлом Прилучным. Звезда сериала "Мажор" на разу не прокомментировал происходящее в семье. Он весь погружен в заботы о детях. А вот его пока еще жена охотно раздает интервью.

Агата Муцениеце недавно съехала из загородного особняка в Подмосковье, где проживала с мужем Павлом Пилучным и двумя детьми - Мией и Тимофеем. Девушка поселилась в роскошной квартире у метро "Речной вокзал" вместе со своей мамой и наследниками.

Однако на днях стало известно, что дети находятся с Павлом. Дело в том, что Агата серьезно заболела. Ей диагностировали бронхит и пока не исключают наличие коронавирусной инфекции.

В сложный период Прилучный решил поддержать мать своих детей не только словом, но и делом. Помимо забот о наследниках мужчина взял на себя и расходы по лечению Агаты, передает PeopleTalk.

Актриса проходит терапию в элитном подмосковном госпитале Лапино. За процедуры Прилучный уже отдал 400 тысяч рублей.

Напомним, о расставании артистов стало известно в феврале 2020 года. Они сообщили грустную новость в своих блогах. "Мы разводимся, и, как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские", - отмечала Муцениеце.

В апреле актриса сняла видео, в котором рассказала о том, что Прилучный поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома. Несколько дней назад Агата рассказала о реакции Павла. "Он сказал, что я предатель. Судачить о том, зачем я это сделала, нет смысла. Если я сделала, то я сделала", - заявила девушка.

Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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