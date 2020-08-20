64-летняя Лариса Долина стала выглядеть моложе дочери

Певица Лариса Долина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лариса Долина поразила поклонников резким преображением. Она настолько похорошела, что стала выглядеть чуть ли не моложе своей 37-летней дочки Лины. Публика гадает, как Ларисе Александровне удалось так резко измениться. Одни говорят, что 64-летняя Долина сделала пластику, а другие грешат на фотошоп.

Дочь Ларисы Долиной опубликовала фотографию родительницы, на которой знаменитую певицу невозможно узнать. В кадре позирует молодая блондинка с длинными волосами и утонченными чертами лица.

"Ох, что скоро будет, ребята. Пока больше ничего не могу сказать, но пушку ждите, как жду еe я", - призвала Лина Долина.

Глядя на снимок невероятно похорошевшей звезды, публика отметила, что Лариса Александровна выглядит моложе дочки. Фанаты певицы, к слову, последние лет 20 наблюдают, как знаменитость борется с возрастом.

Ходят слухи, что артистка решилась на первый поход к хирургу еще год назад. Якобы тогда врачи посоветовали ей сделать блефаропластику. Возможно, сейчас она исправила овал лица с помощью круговой подтяжки.

Впрочем, есть мнение, что Долина на самом деле не ложилась под нож хирурга, а ее моложавый внешний вид - заслуга удачного фотошопа. Сама артистка не раскрывает свои секреты красоты.

Прошлой осенью артистка похудела. Многие отметили и то, как идет Долиной ее новый стиль. Она все чаще стала надевать не блестящие платья, а эффектные молодежные наряды.