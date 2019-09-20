Лариса Долина изящно отомстила мужу за измену

Лариса Долина на днях отметила 64-летие. Правда, первый раз за долгое время певица не стала устраивать пышное торжество. Говорят, артистка до сих пор не оправилась от предательства.

20 лет Лариса Долина была счастлива со своим концертным директором и продюсером Ильей Спицыным. По слухам, пока Лариса Долина моталась по гастролям, гражданский муж ей изменил и ушел к другой.

Когда артистка узнала об измене 51-летнего возлюбленного, то в сердцах разбила и выбросила примерно половину его коллекции. Дело в том, что Спицын на протяжении многих лет привозил фигурки, таблички, бутылки из-под рома и виски, шляпы и прочие атрибуты пиратской тематики, пишет "Экспресс газета".

Мужчина был буквально помешан на корсарах и флибустьерах. Можно представить, насколько дорога была ему коллекция, от которой избавилась разгневанная Долина.

Но это еще не все. Певица избавилась и от теннисного стола, про который когда-то рассказывала: "Для нас с Ильей это лучший вид спортивного развлечения, когда плохая погода. Чтобы было интересно, играем на что-то. Например, кто проиграл, тот идет в магазин за клубникой". Сейчас место теннисного стола в крытой беседке занял бильярд.

А вот место Ильи Спицына пока вакантно. В настоящее время певица не так часто появляется на публике. Все свое свободное время она посвящает единственной дочери Лине и внучке Сашеньке. Певица может позволить себе проводить рядом с близкими столько времени, сколько пожелает.

Напомним, Ангелина родилась у Ларисы Долиной в 1983 году в первом браке певицы с Анатолием Миончинским, джазовым музыкантом, бывшим вторым дирижером оркестра "Современник". В 2011 году Лина родила Александру. Долина души не чает в малышке. К слову, внучка Ларисы Александровны иногда выступает на сцене. Поклонники предполагают, что Александра пойдет по стопам бабушки.