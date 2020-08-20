Кричевский: «Россия переходит с доллара на юани, и это фатальная ошибка»

Экономист Никита Кричевский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе сразу несколько ведущих мировых изданий написали о растущем «финансовом альянсе» России и Китае. Доля в долларовых расчетах между двумя странами впервые упала ниже 50%. При этом доля китайского юаня в золото-валютных резервах российского Центробанка выросла с 1% до 14%. Обе страны вышли на курс по дедолларизации мировой экономики.

В эфире Радио «КП» известный экономист Никита Кричевский заявил, что ставка на юань может стать крупной ошибкой финансовых властей нашей страны.

- В отличие от доллара юань это не свободно конвертируемая валюта. Курс юаня задается и регулируется китайской Компартией. Вот они в целях поддержки внутренней экономики решат, что надо девальвировать юань, они это сделают. И уже делали – Эльвира Набиуллина (председатель Центробанка – прим. «КП».) в прошлом году прикупила юани, а через некоторое время китайская Компартия их девальвировала, и наш ЦБ попал на несколько миллиардов долларов. А точнее попали все мы. Америка, конечно, тоже хороша – печатает доллары триллионами. Но курс американской валюты определяется именно на торгах, то есть в свободном плавании. А курс юаня – решением конкретных людей. И китайские товарищи в этом заинтересованы, потому что как только курс юаня падает к доллару, сразу же китайские товары становятся выгодными для потенциальных покупателей в Америке и Евросоюзе. По сути, США и Китай вступили во взаимную «войну девальваций», а крайними окажемся мы с вами. Поэтому переход с доллара на юани это фатальная ошибка.

Полностью последний выпуск передачи «Экономика с Никитой Кричевским» слушайте здесь.