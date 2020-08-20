Как живет 11-летняя внучка актрисы Александры Назаровой спустя год после смерти бабушки

Народная артистка Российской Федерации Александра Назарова скончалась 20 августа 2019 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благодаря прославившим ее ролям, главным образом в популярных сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», Александру Назарову называли «всероссийской бабушкой». А она себя в шутку называла бабушкой-одиночкой.

Александра Назарова умирала в больнице, у нее были больные легкие. В последние минуты жизни больше всего ее беспокоило, с кем останется ее единственная внучка Сашенька, дочь ее сына Дмитрия, который умер несколько лет назад. Так сложились обстоятельства, что Александра Назарова заменила девочке обоих родителей. "Так переживаю, что я ей чего-то недодаю. У меня спектакли, но есть няня, замечательная женщина, которая делает с Сашей уроки. Внучка иногда спрашивает: «Бабушка, а что будет, если тебя не станет?» Я ей отвечаю какую-то очередную глупость... Это все проблематично ", - говорила о наболевшем актриса.

После смерти Александры Назаровой многие ее друзья вспоминали, что до последнего дня она работала, чтобы Сашенька, единственная ее наследница, ни в чем не нуждалась. Квартиру, дачу, машину - все завещала ей.

Могила актрисы Александры Назаровой. Фото: Предоставлено "КП"

Саше сейчас 11 лет. У нее много родственников и большая семья: есть троюродные братья и сестры, две двоюродные бабушки - родные сестры ее дедушки Юрия Михайлова. Кроме того, подруги Александры Назаровой не забывают о девочке.

Сейчас Саша вместе со своим опекуном - троюродной сестрой 35-летней Надеждой и ее дочерью отдыхает в Светлогорске на Балтийском море. Саша перешла в 6-й класс, учится в кадетском корпусе, живет там на полном пансионе. В свободное время приезжает к родным. Как и для всех учебный год она закончила раньше времени – из-за пандемии. Все лето провела с Надеждой в Калининградской области.

- Учится Саша очень хорошо. Окружена любовью и заботой своих близких, - рассказала нам Энахат Багировна, подруга Александры Назаровой. – Она никогда не была сиротой, у Саши много родственников. Да, она часто вспоминает свою бабушку Александру Ивановну, скучает по ней, но главное, Саша не брошенный ребенок.

Памятник на могиле Александры Назаровой на Троекуровском кладбище еще не поставили. Театр им.Ермоловой, в котором работала актриса, обещал помочь и с этим.