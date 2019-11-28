Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой

Со дня смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" Александры Назаровой прошло три месяца. 79-летняя актриса работала до последнего, чтобы прокормить сироту-внучку Сашеньку, в которой души не чаяла. После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.

Внучка Александры Назаровой проживает в двухкомнатной квартире, которая перешла ей по наследству от бабушки. Однако в ближайшее время Саша может переехать в пансион. "У Саши все отлично. Ходит в школу, учится хорошо. Скоро должен решиться вопрос о зачислении девочки в пансион. Там она продолжит образование", - рассказала коллега и подруга Александры Назаровой.

Наталья Потапова заверила, что Саша будет воспитываться вместе с другими девочками. "Не подумайте, это не какой-то интернат, чтобы избавиться от ребенка. Наоборот, учреждение занимается полным обеспечением детей. Там много разных направлений, например, Сашка талантлива в рисовании", - цитирует женщину "СтарХит".

Опекунов привлекло то, что в учебном заведении большое внимание уделяется дисциплине. "У Сашеньки переходный возраст. За ней нужен глаз да глаз! Саша уже была на собеседовании, ждем результатов. Думаю, ее покойная бабушка одобрила бы такие перемены!", - подчеркнула Потапова.

Отметим, Александра Назарова воспитывала внучку с пеленок. Саше было всего два года, когда не стало ее отца. После смерти Дмитрия его дочь оказалась в детском доме. Ее туда сдала собственная мать и куда-то пропала. Александра Ивановна смогла забрать девочку под свою опеку. "Так боюсь, что я ей чего-то недодаю. У меня спектакли, но есть няня, замечательная женщина, которая делает с ней уроки. Саша иногда спрашивает у меня о будущем: «Бабушка, а что будет, если тебя не станет?» Я ей отвечаю какую-то очередную глупость... Это все проблематично. Завещание-то я написала давно", - признавалась Назарова при жизни.