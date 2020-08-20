"Я все-таки тоже пьяный был": тайный свидетель ДТП Ефремова оказался слеп на один глаз

В Пресненском суде Москвы выступил тайный свидетель по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

В Пресненском суде Москвы выступил тайный свидетель по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Александр Кобец рассказал. что видел в тот роковой вечер 8 июня, а также подробно описал водителя, сидящего за рулем джипа актера.

Житель Иваново Александр Кобец заявил, что в автомобиле Михаила Ефремова сидели два человека. За рулем был не Михаил Олегович, а некий брюнет младше 40 лет, одетый в жилетку из болоньевой ткани и темную футболку.

По словам тайного свидетеля, он вместе с другом подбежали к машинам сразу же после того, как услышали визг и удар. "Мы гуляли в сторону Пассажа после пива, услышали удар и подбежали к белой машине, которая в хлам. Через пару секунд подошли к джипу. Там были два человека. На водительском сиденье мужчина. Я хотел помочь ему, а он меня послал на три буквы и стал угрожать. Он при этом что-то хотел из кармана достать. Я сразу отошел в сторону к другу и он говорит: «Смотри, Ефремов». Он в этот момент стоял у белой машины. А до этого я видел Ефремова на пассажирском сиденье в джипе", - рассказал Кобец.

Александр Кобец уверен, что актер был на пассажирском сиденье, и даже описал предполагаемого водителя. Фото: НеМалахов

Свидетель по просьбе Эльмана Пашаева смог описать, как выглядел мужчина на водительском сиденье. Кобец также отрицательно ответил на вопрос самого артиста, похож ли был водитель джипа на Ефремова.

"Я видел лицо того человека за рулeм, ему лет 38-37. Tемные волосы, которая стрижка, русский. На нем была темно-серая футболка и жилетка болоньевая. У него были карие глаза", - рассказал тайный свидетель.

Примечательно, что при дальнейших расспросах выяснилось, что Александр слеп на один глаз. В детстве ему заменили хрусталик. Вторым глазом он также видит не на 100%, но уверен в том, что Ефремов ехал пассажиром.

А потом выяснилась еще одна деталь.

"Я все-таки тоже пьяный был. Мы полтора литра пива выпили, девятки. И еще раз скажу, что у меня зрение плохое, минус три. Я вот даже судью не вижу", - посетовал мужчина.