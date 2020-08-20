Точь-в-точь Иван Стебунов: тайный свидетель описал водителя машины Михаила Ефремова

Человек, которого свидетель описывал как водителя машины Ефремова, - точь-в-точь актер Иван Стебунов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова выступил тайный свидетель со стороны защиты актера. Александр Кобец рассказал о том, что видел в тот роковой день 8 июня, а также описал человека, который, по его словам, сидел на водительском месте в джипе актера в момент аварии на Смоленской площади.

Александр Кобец оказался на месте ДТП с Михаилом Ефремовым одним из первых. По его словам, он подбежал к внедорожнику артиста сразу после аварии, а на водительском месте был не Ефремов. Свидетель утверждает, что он узнал бы известного артиста.

Житель Иваново под подписку об ответственности рассказал, что в автомобиле сидели два человека. За рулем был некий брюнет, одетый в жилетку из болоньевой ткани. "Я видел лицо того человека за рулем, ему лет 38-37. Темные волосы, которая стрижка, русский. На нем была темно-серая футболка и жилетка. Болоньевая", - рассказал в суде тайный свидетель.

Человек, которого Кобец описывал как водителя машины Ефремова, - точь-в-точь актер Иван Стебунов. Даже одежда совпадает. Актер является брюнетом 38-ми лет. Причем изначально уже было предположение, что артист находился вместе с Ефремовым в машине. Однако потом выяснилось, что коллега Михаила Олеговича подъехал позднее. В тот вечер 8 июня он был одет в болоньевую жилетку. Однако позже выяснилось, что и Стебунова есть алиби.

"Ни меня, ни моей супруги в машине на тот момент не было. Мы ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с супругой на место ДТП. После нас через три минуты подъехал Сергей Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная. Произошла настоящая трагедия", - рассказывал два месяца назад Иван.