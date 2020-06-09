2020-06-09T01:47:08+03:00
Звезды

В машине с Михаилом Ефремовым был бывший муж Марины Александровой

Актер Иван Стебунов не так давно перенес операцию, у него лопнуло легкое
Ольга ЛИБГАРДТ
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В машине с Михаилом Ефемовым в момент аварии был актер Иван СтебуновВ машине с Михаилом Ефемовым в момент аварии был актер Иван СтебуновФото: Социальные сети
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Актер Михаил Ефремов после жесткого ДТП, которое произошло в центре Москвы, задержан полицией. Знаменитый артист еле стоял на ногах. В машине с Михаилом Олеговичем в момент аварии на Смоленской площади были двое пассажиров - актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Бывший муж Марины Александровой стал непосредственным свидетелем жесткого ДТП с участием джипа Михаила Ефремова. Иван Стебунов - друг и партнер Ефремова по спектаклям в "Современнике".

К счастью, ни Иван, ни его нынешняя избранница Елена Власова не пострадали. Однако седых волос на голове пассажиров наверняка прибавилось.

Со слов очевидцев, актер Ефремов находился за рулем сильно пьяным. Фото: instagram@serg.moto

Со слов очевидцев, актер Ефремов находился за рулем сильно пьяным. Фото: instagram@serg.moto

Не так давно артист пережил серьезную операцию. У него была киста, которая проросла в бронхи. Легкое начало разрываться. "Мне диагностировали пневмоторакс правого легкого, это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Спасибо хирургам Склифа, они удачно провели операцию", - делился Стебунов.

Актер признался, что есть риск возникновения той же проблемы в левом легком. Врачи запретили ему сильные нагрузки и стресс. Неизвестно, насколько сильный удар получил артист во время аварии. Однако он смог пообщаться с полицейскими сразу после ДТП. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов опросили Ивана и его супругу на месте инцидента.

Сам Ефремов в этот момент сидел под деревом на тротуаре. Он бурно жестикулировал, общаясь с полицией и свидетелями происшедшего.

Повреждения автомобиля, за рулем которого находился пьяный актер.

Повреждения автомобиля, за рулем которого находился пьяный актер.

Отметим, авария с участием машины Михаила Ефремова произошла 8 июня. Двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки", артист столкнулся с несколькими автомобилями. Водителю одной из машин, в которую врезалась иномарка актера, пришлось несладко. На кадрах видно, что у фургона буквально смята "в гармошку" вся передняя часть.

Пострадавший водитель находится в крайне тяжелом состоянии. Он госпитализирован. Мужчина получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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