Михаил Ефремов извинился, что не сдерживался в зале суда

Актер Михаил Ефремов после эвакуации из суда 19 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодняшнее заседание по делу Ефремова пока продуктивным не назовешь. Сначала эвакуация здания, потом отказ второго тайного свидетеля защиты от дачи показаний. А потом и вовсе публичная порка судьи.

Почти час адвокат Ефремова, Эльман Пашаев, отчитывал судью.

- Это невозможно так работаеть! Суд заинтересован в обвинительном приговоре, - заявил Пашаев.

Адвокат Эльман Пашаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если коротко, то он устал , так как работать приходится каждый день и обиделся, ведь его ходатайства отклоняют. Судья слушала без эмоций, даже вот это.

- Я Вам зарплату плачу, это с моих налогов, - обратился к судье Пашаев.

И тут Ефремов неожиданно для всех взял слово

- Хочу извиниться, что не сдерживался в зале суда. Это 2 раза было во время допроса эксперта Фиалко и свидетеля Кобец. Они были слабыми, их доводили до нервного срыва. Адвокаты издевались над ними. Извините, я не сдержался, - заявил Михаил Ефремов

Извинения приняли. Отвод суду Пашаев все-таки заявил. Суд удалился в совещательную комнату. Продолжение следует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй тайный свидетель по делу Ефремова не готов дать показания

Эльман Пашаев не успел организовать его явку и попросил ещё один день (подробнее)