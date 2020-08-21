Адвокаты Ефремова не знают, что делать дальше: похоже, второй тайный свидетель испугался

Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в суде Фото: Иван МАКЕЕВ

Пятница, 21 августа, может стать самым скучным днём в судебном процессе по делу актера Михаила Ефремова. Сначала адвокаты обвиняемого заявили, что их второй тайный свидетель не готов сегодня дать показания.

Напомним, речь идёт об Александре Гаеве, который должен был выйти на связь из суда в Анапе. Обещали, что он подтвердит показания первого тайного свидетеля Александра Кобец. 20 августа он заявил о том, что за рулем машины Ефремова был молодой брюнет, а сам актёр был на пассажирском сиденье. Адвокаты Ефремова были готовы поверить ему на слово, но прокурор решила поискать свидетеля на видео с места аварии. Не нашли.

Адвокат Эльман Пашаев (в центре) у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым ожидаемым событием нового дня должен был стать допрос самого Ефремова, но до этого никак дело не дойдёт. Его адвокаты буквально завалили суд ходатайствами. Причём все они прозвучали в суде днём ранее и все были отклонены. Пашаев повторно потребовал исключить из дела ряд доказательств, переделать биологическую и технические экспертизы, ну и потом вовсе вернуть уголовное дело в прокуратуру. Последнее ходатайство Пашаев медленно читал почти 40 минут, а потом признался, что дважды прочёл один из абзацев.

- Вижу, что это никто даже не заметил, - обиделся Эльман Пашаев.

Все пять ходатайств были отклонены повторно. Но зачем же тратить на это время суда?

- Это явное затягивание процесса. Читают вчерашние ходатайства. Причём это вполне законно. Судья не может возразить. Похоже, что второй свидетель испугался, и им сейчас нечего делать, - пояснил адвокат Александр Добровинский.

Сейчас в процессе объявлен перерыв на обед. Возможно, после его окончания уже в третий раз ходатайства защиты прочтёт сам Михаил Ефремов. Это тоже вполне законно.

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