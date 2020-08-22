Что, если не вклад: Куда вложить деньги, когда ставки в банках падают

Доходность облигации зависит не только от купона, но и от рыночной стоимости. Она может меняться из-за спроса/предложения на бирже Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ставки по вкладам все ниже и ниже. Средний процент, который предлагают банки, опустился до 4,5% годовых. А со следующего года с накоплений, превышающих миллион рублей, еще и налог будут брать. Впору задуматься, куда перевести сбережения, чтобы сохранить хороший доход, но не прибавить высоких рисков. Самый очевидный путь – облигации. Разберем, что это такое и как на них можно зарабатывать.

ИЗ БАНКА - К БРОКЕРУ

Россияне хранят на вкладах больше 30 триллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем годовые расходы, заложенные в федеральном бюджете. Мы доверяем банкам, потому что 15 лет в стране действует система страхования вкладов. По ней, если банк теряет лицензию или банкротится, клиентам возвращают всю сумму, лежавшую на счетах (но не больше 1,4 млн рублей).

В последние несколько лет Центробанк постепенно снижает ключевую ставку. Она достигла рекордно низкого значения – 4,25% годовых. А от нее напрямую зависят ставки по вкладам в коммерческих банках. Пока процесс массового исхода денег из банков не начался, но граждане уже начинают думать, что делать с накоплениями. То ли потратить, то ли во что-нибудь вложить.

Самый простой и безопасный путь – купить облигации. Это «песочница» для начинающих инвесторов. Облигации очень похожи на вклады. Доходность по ним фиксированная, но, поскольку это ценные бумаги, и они котируются на бирже, то риски по ним тоже есть.

Как падают ставки по вкладам

ДАТЬ В ДОЛГ МИНФИНУ И ГАЗПРОМУ

Облигации – долговая ценная бумага. По сути, кредит государству или крупному бизнесу. Работает это так. Компания при посредничестве биржи берет у вас в долг 95 рублей и обещает через год вернуть 100 рублей. Ну или платить 5% годовых в течение ближайших 10 лет, а потом отдать первоначально вложенную сумму. Этот доход называют купоном, потому что раньше облигации были бумажные и от них отрезали небольшую часть при выплате процентов.

Доходность облигации зависит не только от купона, но и от рыночной стоимости. Она может меняться из-за спроса/предложения на бирже. К примеру, инвесторы начинают скупать бумаги, видя, что по ним предлагают очень хорошую прибыль. Тогда стоимость падает, а с ней и совокупная доходность.

Или обратный сценарий – если инвесторы боятся, что в экономике страны начнутся трудности или компания близка к банкротству. Тогда стоимость облигации падает. Но вместе с этим растет потенциальный доход инвестора, который рискнет и продержит бумагу до конца срока.

И еще один важный нюанс – облигацию можно продать в любой момент. Нажал на виртуальную кнопку в мобильном приложении и получил деньги. При этом заработанные проценты не теряются, в отличие от большинства срочных вкладов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Это самый распространенный и самый безопасный вид инвестиций. Во всех странах власти занимают деньги. Или у своих граждан, или у иностранцев. Эти ценные бумаги называются государственными облигациями. К примеру, полмира хранят свои заначки в ценных бумагах США. А в СССР были облигации выигрышного займа, по которым можно было и доход получить, и в лотерею выиграть (их рекламировал поэт-пролетарий Маяковский - см. «Минутка поэзии»).

В России гособлигации называются ОФЗ (облигации федерального займа). Их выпускает Минфин. И они примерно так же безопасны, как вклад в Сбербанке. Деньги не выплатят только в том случае, если страна обанкротится, то есть объявит очередной дефолт. Учитывая, что объем наших золотовалютных резервов, даже несмотря на пандемию, достиг исторического максимума, этого можно не бояться. Минимум на 5-7 лет запаса прочности хватит.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Это ценные бумаги определенных компаний. Как правило, ставки по ним выше, чем по государственным облигациям. Ведь риски отдельной компании всегда больше, чем целой страны. Разница может быть довольно большая. Крупные и стабильные корпорации дают невысокий купон. А небольшие или те, что сильно пострадали от кризиса, вынуждены давать так называемую «премию к рынку». То есть повышать ставки, чтобы инвесторам было выгоднее вкладывать в них, и они меньше внимания обращали на возможные риски.

НАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Этот продукт появился в России несколько лет назад. Минфин решил с его помощью увеличить число частных инвесторов в стране. По сути, это те же самые государственные облигации. Но с ограниченным функционалом.

Во-первых, купить их можно только в нескольких крупнейших банках. Во-вторых, у них нет вторичного рынка. То есть продать можно только обратно банку. В-третьих, при досрочной продаже процент получается очень маленький. Даже ниже, чем по банковскому вкладу.

Особого смысла покупать именно народные облигации нет. Мобильные приложения крупных банков и брокерских компаний в последние пару лет стали очень удобными. Покупать акции и облигации стало не сложнее, чем перевести деньги по номеру телефона. Кроме того, если открывать специальный счет (индивидуальный инвестиционный счет), можно получать еще и налоговый вычет. По народным облигациям он не предусмотрен.

ЧТО ЗА ВЫЧЕТ?

Наиболее удобный и выгодный способ начать торговать на бирже - открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Если вы «чайник» в мире инвестиций, самая консервативная стратегия – открыть ИИС и купить государственные облигации (ОФЗ). Тогда доход будет складываться из двух составляющих. Во-первых, купонов, которые сопоставимы с процентами по вкладу. Во-вторых, налогового вычета, который дает государство (13% от вложенной суммы). Безопасность близка к 100%.

Для льготных инвестиций есть лишь два ограничения. Первое - вычет можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки, если у вас есть доход, с которого уплачивался НДФЛ). Второе - чтобы иметь право на вычет, нельзя снимать основную сумму со счета в течение трех лет. При этом начисленные дивиденды и купоны тратить можно.

Прибыль по ИИС почти вдвое выше, чем по банковскому депозиту. Если вы вложите деньги в гособлигации (сейчас их доходность - около 4 - 5% годовых) и получите налоговый вычет, средняя доходность за три года составит 8 - 9% годовых.

Сколько вложили частные инвесторы на бирже

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

Самостоятельно купить ценные бумаги невозможно. Для этого есть так называемые профессиональные участники рынка. Чтобы стать инвестором, нужно заключить договор с брокерской компанией, у которой есть лицензия ЦБ (или с брокерским отделением крупного банка – так обычно удобнее). Она откроет счет и предоставит доступ к торговой системе. Сделки совершаются онлайн: через компьютер или смартфон.

Само открытие счета – бесплатно. А дальше у разных компаний есть свои тарифы. Кто-то берет небольшую сумму ежемесячно. Например, в виде платы за депозитарий (там виртуально хранятся ваши цифровые ценные бумаги). А кто-то берет только процент от каждой сделки – в среднем 0,1% от суммы.

Чтобы избежать мошенничества, торгуйте только через проверенных брокеров, то есть тех, у кого есть лицензия ЦБ на этот вид деятельности. Актуальный реестр можно посмотреть на официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки». Если кто-то предлагает вам торговать через офшорного брокера, не верьте. В подавляющем большинстве случаев это мошенники.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А вдруг мои деньги украдут?

Это самый частый вопрос, который задают начинающие. Мол, что будет, если мой брокер или банк исчезнет? Как доказать, что я владел какими-то облигациями, если у меня на руках даже бумажки никакой нет? Отвечаю: на бирже все ходы записаны.

Если вы торгуете через официального брокера, при каждой сделке по покупке или продаже ценных бумаг информация об этом записывается в депозитарии. То есть там указано, что условный Иванов владеет тремя гособлигациями с таким-то номером и десятью акциями Газпрома со сроком погашения в таком-то году.

Даже если брокер потеряет лицензию, ваши бумаги никуда не денутся. Потому что он просто посредник, а не владелец ценных бумаг. В этом неприятном случае частного инвестора переведут к другому брокеру. Или он сам сможет выбрать, куда перевести свой инвестиционный портфель.

Есть лишь один нюанс. При банкротстве брокера со счета могут пропасть те деньги, которые не вложены в ценные бумаги. Поэтому держать средства на брокерском счете просто так, не вкладывая их в акции и облигации, и бессмысленно, и не безопасно. Но справедливости ради скажу, что брокеры банкротятся крайне редко. А если выбирать из числа крупнейших, то такая вероятность стремится к нулю.

P.S. Если вы все же хотите получить подтверждающий документ, чтобы спать спокойно, то можно запросить у брокера выписку из депозитария. Ее выдадут в течение пяти рабочих дней.

МИНУТКА ПОЭЗИИ

«Облигация каждому – лучшая копилка»

Кстати, вложения в облигации еще 100 лет назад пропагандировал Владимир Маяковский. Вот отрывок одного из самых известных его стихов на эту тему:

Поэзия любит в мистику облекаться,

говорить о вещах едва касаемо.

Я ж открыто агитирую за покупку облигаций

государственного выигрышного займа.

Обсудим трезво, выгодно ль это?

Предположим, выиграл я:

во всех журналах - мои портреты.

Я и моя семья. Это ж не шутки -

стать знаменитостью в какие-то сутки.

Широкая известность на много лет.

За что? Всего - за четвертной билет.

Всей облигации цена сторублевка,

но до чего ж Наркомфин придумал ловко!

Нету ста - не скули и не ной,

четверть облигации бери за четвертной.

Четвертной не сбережете - карманы жжет.

Кто без облигации четвертной сбережет?

Приходится считать восторженно и пылко,

что облигация каждому - лучшая копилка.

И так в копилку хитро положено,

что проиграть нельзя, а выиграть - можно.

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