Новости про Навального обвалили рубль: наша валюта снова слабеет

Курс рубля остается под давлением в последние недели на фоне политической ситуации в Белоруссии Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Неделя для нашей валюты выдалась неудачно. Рубль потерял примерно три процента по отношению к «американцу». Евро тоже прибавил и вечером в пятницу пересек границу в 88 рублей. Это рекорд с конца марта этого года, когда мировые валюты достигали максимальных значений. Что происходит? Неужели опять «черный август»?

Как я много раз писал, на курс рубля влияют десятки факторов. Одни - сильнее, другие – слабее. Чаще всего наша валюта реагирует на изменения цены на нефть и политические риски. Стоимость «черного золота» в последние пару месяцев как заморозилась. Вот уже который месяц она колеблется в узком диапазоне – 40 – 45 долларов за баррель. А вот политические риски с каждой неделей нарастают.

Во-первых, близятся выборы президента США. Они пройдут в ноябре. Риторика из-за океана становится все жестче. Российскую карту могут разыграть в любой момент, то есть ввести дополнительные санкции против нашей страны. Во-вторых, появились и внутренние политические проблемы. Из-за акций протеста в Хабаровске и в соседней республике.

- Курс рубля остается под давлением в последние недели на фоне политической ситуации в Белоруссии. Предстоящие региональные выборы в России 13 сентября могут только усилить нервозность на рынке, особенно в свете последних новостей об Алексее Навальном, - считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Связь простая. Если страны Запада смогут уцепиться за поддержку режима Лукашенко со стороны России или за версию о возможном отравлении оппозиционера, тогда появится хороший повод для введения очередной дозы санкций. Этого и боятся инвесторы, распродающие рублевые активы на бирже.

- Снижению рубля способствует как утренняя коррекция цен на нефть (они подешевели более чем на процент. – Ред.), так и сохраняющийся напряженным геополитический фон, - говорит Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал».

По его словам, давление на рубль было в течение всей недели. И этот фактор даже перевесил тот, который по идее должен был толкать курс нашей валюты вверх. Экспортеры активно продавали валютную выручку, чтобы в конце августа заплатить налоги в бюджет.

Тем не менее большинство экспертов не видят причин для дальнейшего ослабления курса рубля. Много факторов говорят об обратном. Во-первых, Минфин продолжает интервенции на бирже. То есть продает часть валютных запасов, чтобы наполнить страдающий от дефицита федеральный бюджет. Во-вторых, у цен на нефть остается потенциал для роста. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет действовать до весны 2022 года. И в-третьих, положение доллара тоже шаткое. Экономика США пострадала от коронавируса сильнее всего. Поэтому Штаты активно печатают деньги. Это рано или поздно приведет к удешевлению американской валюты. И, соответственно, подорожанию рубля.

При этом самые оптимисты сидят в Сбербанке. Аналитики крупнейшей кредитной организации недавно опубликовали прогноз, в котором предсказали, что курс доллара к концу этого года опустится до 70 рублей, а в 2021 году может вернуться к 60 рублям. Из области фантастики, конечно. Но поживем-увидим.

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