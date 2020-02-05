Коронавирус в Таиланде, последние новости на 5 февраля 2020: страна но втором месте по количеству заражённых после Китая

Таиланд стал одной из первых стран, в которых зафиксировали случаи заражения коронавирусом нового типа. На сегодняшний день он на втором месте по количеству заболевших. Сейчас в Таиланде выявлено 25 случаев заражения коронавирусом, среди которых 6 граждан Таиланда, остальные - китайцы. 8 пациентов, 7 из которых - туристы из Китая, выздоровели и вернулись домой.

13 января в Таиланде зафиксировали первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Заражённой оказалась 61-летняя китаянка из Уханя. Её тест на выявление коронавируса дал положительный результат 12 января.

17 января в Таиланде был выявлен второй случай заболевания коронавирусом.

22 января власти Таиланда сообщили о первом заражении своего гражданина: 73-летняя женщина заболела во время своего путешествия в Ухань перед Новым годом.

24 января замминистра здравоохранения Таиланда сообщил о пятом пациенте, зараженном коронавирусом. Это 33-летняя женщина из Уханя, прибывшая в Таиланд на отдых 21 января вместе со своей семилетней дочерью.

26 января число заразившихся новым коронавирусом в Таиланде достигло 8 человек.

27 января глава Минздрава Анутхин Чанвиракун выступил с заявлением о том, что страна не закроет свои границы для туристов из Китая. Предполагаемый ущерб Таиланда от распространения коронавируса в Китае составляет порядка 50 млрд батов ($1,63 млрд) доходов только в туристическом секторе.

28 января ведомство выявило на своей территории ещё 6 заражённых граждан Китая, и общее число заболевших в стране достигло 14 человек. Уже на тот момент это было больше, чем в любой стране, кроме Китая.

29 января в Таиланде начали массовую проверку гидов на наличие коронавируса.

30 января министерство цифровой экономики и цифрового общества Таиланда сообщило об аресте двух людей по обвинению в распространении фальшивых новостей об эпидемии коронавируса. Ещё с четверыми полиция провела воспитательные беседы.

31 января власти Таиланда подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа внутри страны. Он был зафиксирован у таксиста, который подвозил китайского туриста в одну из гостиниц Бангкока.

2 февраля Минздрав Таиланда заявил об обнаружении врачами удачной комбинации лекарств для лечения коронавируса. Для лечения 71-летней китаянки в Бангкоке с тяжёлыми симптомами пневмонии нового типа врачи протестировали комбинацию из препарата против СПИДа "Лопинавир / Ритонавир" и лекарства от гриппа "Осельтамивир". Спустя 48 часов после применения препаратов, тест на коронавирус дал отрицательный результат.

3 февраля департамент общественных связей при премьер-министре Таиланда сообщил о выздоровлении 9 из 19 инфицированных новым коронавирусом. Среди вылечившихся - 8 граждан Китая, приехавших туристами в Таиланд в конце декабря и одна гражданка Таиланда, вернувшаяся из поездки в Ухань перед Новым годом. Каждый из них вернулся домой после лечения в таиландских больницах. На тот момент в больницах оставалось 11 человек: 10 китайцев и 1 таксист.

4 февраля Туристическое управление Таиланда сообщило о том, что ни на одном курорте страны не выявлено случаев заражения коронавирусом.

Тогда же власти Таиланда заявили о масштабной кампании по предотвращению распространения коронавируса. Ради профилактики в 28 аэропортах страны и международных пунктах въезда пассажиров установили инфракрасные тепловые камеры и усилили санитарно-эпидемиологические меры.

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По данным ВОЗ, всего в мире сейчас заражены 20 630 человек (из них в Китае 20 471). В более чем 20 странах зарегистрировано 159 случаев заражения. Жертвами вируса стали 492 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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