Врач-реаниматолог честно рассказал, как спасали Навального в Омске

Сейчас Навальный находится в клинике в Германии Фото: REUTERS

Борис Теплых - заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Пироговского центра, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории. Еще несколько месяцев назад он спасал тяжелейших больных с коронавирусом, работая в красной зоне Пироговского ковидного госпиталя. А в конце этой недели его вместе с коллегами Минздрав срочно командировал в Омск, где местные врачи пытались спасти жизнь политика Алексея Навального.

Эта история вызвала массу кривотолков, слухов, и противоречивой информации. Доктор счел нужным опубликовать в соцсетях пост, в котором честно написал, что происходило:

«По итогам омских «каникул». Это были сумасшедшие 36 часов без сна и с бесчисленными моментами истощения батареи айфона. Я не знаю, почему выбрали меня в команду от Минздрава (директор сказал: «Лети») - есть умнее, опытнее и регальнее, чем я. У меня только одно предположение - когда происходит трагедия, нужны люди, четко транслирующие ситуацию, без поправки на информационный шум. Мы вылетели в тот же день, точнее, ночь, когда произошло трагическое событие, до этого провели несколько дистанционных консультаций совместно со специалистами института нейрохирургии Бурденко. Команда Минздрава в лице меня, реаниматолога института Бурденко и нейрофизиолога оттуда же выдвинулась в аэропорт.

Борис Теплых - заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Пироговского центра

Пока ждали рейс, стало понятно, что состояние пациента дестабилизируется. Мы экстренно обсудили врачами в Омске меры коррекции и диагностики, которые необходимо провести, пока мы в воздухе. Одновременно были в контакте с токсикологическими лабораториями и получали от них обновления онлайн. Стоит сказать, что один из директоров профильных институтов лично координировал исследования в различных лабораториях на протяжении всей тревожной ночи.

По прилету сразу отправились в больницу Омска. Состояние пациента стало чуть стабильнее. Пока оно улучшается, просим дать нам ещё времени, чтобы состояние стало уверенно стабильным. Вот потому у меня в новостях такое странное лицо.

Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов.

У врачей нет диагноза - да, нет, но все версии, которые отрабатываются, рассказывали семье. Комы неясного генеза - целая панель, требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чем честно говорится, и проч. проч.

Транслировалось же в соцсети все наоборот. Больнице 30 лет, капитального ремонта не было, и как раз сейчас его частями начали делать. Токсикологическая реанимация, кто хоть раз бывал, тот знает, - бомжи, наркоманы, отравления всем и сразу и неизбывный запах крови, старой мочи, давно нестиранных тряпок ... Ещё перечислять? Так вот в Омской БСМП 1 этим в токсикологии не пахнет! За сутки это не отмоешь и за месяц не отмоешь, решается это только обдиранием стен и потолков до корпуса и бетона. В скромных интерьерах - гордая чистота и чистые, отмытые, отскобленные «особенные» пациенты. И персонал без признаков профвыгорания. Хотя вы попробуйте не выгореть, когда у тебя глючные тритон, хирана, РО-6, условный противопролежневый матрац и «особенные» пациенты. Настоящие консилиумы, не те, где высказались и записали мнение председателя, а коллегиальные, равноправные и трудные, где своё мнение нужно аргументировать, доказать и отстоять.

Когда пациент стабилизировался, бригаде сан. авиации было предложено начать его транспортировку. Немецкие коллеги, еще час назад утверждавшие, что готовы транспортировать пострадавшего в любое время и в любом состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых. И что больной находится в стабильном состоянии и может находится там, где он находится, ещё десять часов, пока пилоты не отдохнут. Вот если бы он был в критическом состоянии, тогда бы они полетели.

Ждал, что толпа пойдёт к гостинице с криками: «Увози, Увози». Неа. И окружение вдруг замолкло. Переживали за пациента только врачи и несчастная семья. Как это называется? Избирательная подача новостей? А тем временем главный токсиколог, зав. токсикологической реанимацией и ещё много умных, добрых, и профессиональных омских врачей и сестёр продолжали свою уже 36- часовую вахту.

Как-то так. Извините, если не уложился в светлый шаблон врача-тирана, ну так я в шаблоны не помещаюсь».

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