Промоутер Александра Поветкина: У Саши много элементов, похожих на Майка Тайсона

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вот что рассказал о бое Поветкин-Уайт, который проходил в частном поместье в Британии, промоутер Русского Витязя Андрей Рябинский.

- Андрей Михайлович, поздравляем с великолепной и… неожиданной победой Поветкина. Мало кто думал, что бой закончится нокаутом, особенно после того, как Александр два раза побывал в нокдауне в четвертом раунде.

- Мы очень много видели таких ситуаций, когда наши соперники уже считали бой выигранным, Сашу списывали со счетов, и уже давали везде в интервью, как они будут отмечать победу и с кем будут встречаться дальше. И мы таких ребят видели довольно много.

Я считаю, что у Сани в этом бою были определенные огрехи, мы с ним поговорим на эту тему, но сильнейшим его достоинством является наличие такого несгибаемого сумасшедшего характера, а это очень важно для спортсмена такого уровня. И вот здесь это как раз сыграло главную роль. Получился классический сюжет для спортивного фильма или боевика, когда в таком финальном бою человек дважды падает в нокдаун, пропуская довольно тяжелые удары, а потом собирается с силами и заканчивает бой таким красивым нокаутом. Это чисто Сашина тема – продемонстрировать свой сумасшедший характер.

- Как он себя чувствует после боя?

- Да нормально. Он всегда очень ровный человек, все с ним вроде в порядке. Принимает поздравления, отдыхает.

- А его соперник как? Уже говорят о матче-реванше.

- Ну, переговоры о матче-реванше совершенно точно будут. Возможно два варианта развития событий. Или реванш, или продвинуться дальше, к бою с победителем поединка Уайлдер - Фьюри… Посмотрим по ситуации, как будут развиваться события. Закулисье бокса это такая непростая история. Могу сказать только одно, что если это будет реванш, то гонорар для Саши будет очень хороший.

- А какой был гонорар за этот бой?

- А я вам не скажу. Мы договорились с Сашей, что не озвучиваем цифру.

- Но если это будет чемпионский бой, там будет уже другой порядок цифр?

- И здесь довольно много. А будет еще больше.

- А что значит, что Поветкин сейчас временный чемпион?

- Довольно давно существует этот титул. Это как бы тот человек, который получает право на то, чтобы все время находиться рядом с боем за пояс чемпиона. То есть временный чемпион всегда угрожает и является, как правило, обязательным претендентом на бой за звание чемпиона мира. На самом деле различных поясов, в различных версиях довольно много. Это сделано для того, чтобы оживить бокс, чтобы был не только основной, единственный чемпионский бой, но и были какие-то промежуточные ступеньки. И это действительно добавляет интереса в бокс.

- Я смотрю комментарии. Чуть ли не до конца этого года может состояться матч-реванш. Это не слишком маленький промежуток после такого жесткого боя?

- Да нет, не слишком маленький. Почему? Сейчас у нас август. Все будет зависеть, наверное, от того, как Уайт восстановится. Если мы договоримся о реванше, и если Уайт будет хорошо себя чувствовать физически, то вполне реально до конца года провести такой реванш. Почему бы нет?

- Кто-то из боксеров даже сравнил Поветкина с молодым Майком Тайсоном, эту его скорострельную атаку.

- Ну, у Поветкина вообще очень много элементов, похожих на Тайсона. Знаете, это, может быть, связано с тем, что и тот и другой ростом маловаты для этого веса. Там сейчас гиганты под два метра ростом. У Саши рост 188, а Тайсон был еще ниже, порядка 180. Соответственно, там отдается очень большое внимание тому, как войти на ближнюю дистанцию, и отдается большое внимание тому, чтобы наносить вот такие удары. Очень много апперкотов, очень много боковых, очень много работы по корпусу. Это просто особенность боксеров относительно невысокого роста. Двухметровый человек не будет работать в таком стиле, он будет работать по-другому.

- При этом Уайт оказался и на 12 или 13 кг тяжелее.

- То, что британцы не сомневались в его победе, это связано с тем, что он действительно производит впечатление очень крепкого, сбитого парня, который много выигрывал, может вести бой агрессивно. Вопрос только в том, что у Саши гораздо лучше школа. Все-таки эта советская школа бокса и любительская школа бокса, все те ступени, которые Саша прошел, они дают ему большое преимущество. Плюс он физически хорошо готов. Если встречаются два сильных парня, с сильными характерами, то победит тот, у кого лучше школа, у кого лучше техническая подготовка. Что мы, собственно, и увидели.

- Мы очень рады, что вы вместе снова в игре. Надеемся, что и на стадионы будут пускать болельщиков. Есть какие-то прогнозы?

- Я не знаю. Я думаю, что, наверное, это не случится в ближайшее время. Наверное, какие-то ближайшие события будут происходить без зрителей. Все-таки мы же понимаем, что пандемия никуда не делась, еще достаточно много людей, которые болеют. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев с этим вопросом, наверное, ничего не изменится.

- Мы просто вспоминаем бой, когда Саша полный стадион Уэмбли собрал. (Тогда, в сентябре 2018 года Поветкин проиграл Джошуа, Авт.)

- Да, на Уэмбли было 80 тысяч человек. И это было очень круто. Я вам хочу сказать, что Сашу очень уважают в Великобритании. Там люди разбираются в боксе, относятся к боксерам с большим уважением. Они очень любят волевых людей, которые не боятся драться. Там могут боксера, который уходит от боя, старается избежать какого-то плотного столкновения, могут освистать, даже своего. И, наоборот, человека, который проявляет характер, сильно входит в рубку, не боится этого, они могут зауважать, даже если это иностранец. Вот Саша там заработал очень серьезный авторитет, у него там очень много поклонников.

- То есть, скорее всего, следующий бой будет в Британии, а не в Америке?

- Ну, это не очевидно для нас. Посмотрим. Но есть вероятность, что это будет Британия.

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