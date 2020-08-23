Врач рассказала, как Навального 36 часов спасали в омской реанимации

Навального доставили в омскую больницу с самолета "Томск-Москва" Фото: EAST NEWS

Подробный разбор того, как оппозиционера Алексея Навального спасали в Омской реанимации, в Facebook опубликовал Борис Теплых - заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Пироговского центра, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории. Он прилетал в Омск, чтобы на месте оказать помощь блогеру.

О том, как работали медики, «КП» рассказала главный терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, ректор Омского государственного медицинского университета Минздрава Мария Ливзан.

— Я могу вас заверить, что все было оказано своевременно, — сказала врач. — Более того, система в медицине выстроена таким образом, что каждый раздел у нас курируется своим научно-исследовательским медицинским центром. И не просто по телефону были консультации, но и на следующий же день уже очно сотрудники Научно-исследовательского медицинского центра из Пироговки прилетели, физиологи, подключились не просто к консультативной работе дистанционной, но и очно были там.

Еще раз, все сделано было в срок. И все было сделано в соответствии со стандартами. Под курацией наших московских коллег.

Также она разоблачила негативные посты, которые оппозиционеры размещали в соцсетях.

- Да, я видела фотографии, которые были сделаны в том числе в туалете в приемном покое. В реанимации, безусловно, где он находился, и аппараты, и все необходимое обеспечение было сделано. Врачи работают. Не было там никакой паники. А то, что снаружи пытались создавать такую ситуацию ажиотажа, тут что сделаешь? Самое главное, что там, где был пациент, никакой паники, никакого ажиотажа не было абсолютно, отметила медик.

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