"Складки на боках": Лера Кудрявцева показала честное фото в красном бикини на пляже

Лера Кудрявцева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лера Кудрявцева с дочкой Машей наслаждается отдыхом в Турции. Телеведущая выбрала для отдыха самый лучший отель, чтобы ее наследница в полной мере смогла насладиться теплым морем и ласковым солнцем. Сама звезда экрана каждый день радует поклонников снимками в купальниках разных цветов и фасонов. Кажется, знаменитость привезла целый чемодан бикини.

Лера Кудрявцева опубликовала в блоге фото, на котором позирует в красном бикини на пляже. 49-летняя телезвезда надела в тон пляжному ансамблю косынку и цветные сланцы. Она показала тело без ретуши. На боках кумира отчетливо видны складки.

Поклонники пришли в восторг. "Какая вы настоящая", "Всем бы так выглядеть", Где берете молодильные яблоки", "Складки на боках. Наконец-то мода на честные снимки", - эмоционально отреагировали фанаты.

Знаменитость не раз признавалась, что всегда читает комментарии публики. Она также с удовольствием делится подробностями отдыха. "Наконец-то мы поплавали в море. Маша дико боялась, плакала и не подходила к морю вообще. Хитростями кое-как получилось. А вот в бассейне ей очень нравится", - рассказывала ведущая об успехах наследницы.

А еще отметила, что малышка научилась фотографировать: "Первая фотография Марии Игоревны. Оставлю пожалуй здесь".

Теледива призналась, что ей совсем не хочется возвращаться в Москву. По словам звезды, ее постоянно тянет к морю. От Турции она в полном восторге.

"Я не была в Турции, наверное, больше десяти лет. Тут тепло, вкусно, уютно. Принесли детскую кроватку, горшок, сладости, фрукты. Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми - это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все!", - откровенничала Лера.