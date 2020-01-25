Новое разоблачение: Лера Кудрявцева показала себя без ресниц

Лера Кудрявцева в последнее время очень откровенна со своими поклонниками. Не так давно телеведущая рассказала о том, что у нее лопнула силиконовая грудь, поэтому понадобилась срочная операция. И вот теперь новое разоблачение, которое звезда устроила прилюдно.

Лера Кудрявцева, похоже, претендует на звание "женщины без комплексов". Не успев рассказать про драму с грудью, знаменитость всему Инстаграму показала, что у нее накладные ресницы.

Вероятно, 48-летняя звезда просто устала от упреков. Поклонники не верят в ненатуральность красоты знаменитости и часто пишут ей об этом в блоге. Пока телеведущая не созрела, чтобы раскрыть секрет своей вечность молодости, но завесу тайны немного приоткрыла.

Не секрет, что Лера очень много времени проводит на съемках. Эта работа безумно выматывает. Быть в эфире несколько часов, а перед этим еще несколько часов готовиться сиять в кадре - занятие непростое. Кудрявцева показала подписчикам, насколько ей бывает тяжело.

Она записала видео, на котором она предстает без ресниц. Лера отдирает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет их ко лбу. "Пришла с работы, сил нет умыться. Если только так… А то все спрашивают: «Какой тушью ты пользуешься?»", - иронично отметила артистка.

Кстати, не так давно Лера Кудрявцева шокировала публику. Она объявила о том, что перенесла операцию по удалению грудных имплантов. Телеведущая на всю страну рассказала о своей боли, чтобы уберечь женщин от роковой ошибки, которая может стоить им жизни. Она также показала, как выглядят удаленные импланты. "Зрелище, конечно, неприятное. Но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку не запугивания ради, а для понимания так сказать «катастрофы». Не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантов", - обратилась она к подписчикам.

Эффектная блондинка до сих пор напугана тем, что даже не догадывалась, какому риску подвергает свою жизнь. "Силикон уже выливался минимум пять-шесть лет и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки. Понимаете, этим пропитался вообще весь организм", - поделилась знаменитость жуткими подробностями.