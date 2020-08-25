Тихановская выступила в Европарламенте — прямо с кухни

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, выступила перед Европейским парламентом. Для этого ей даже не пришлось лететь в Страсбург. Все случилось по видеосвязи. Речь оппозиционерки длилась всего 5 минут. За это время Тихановская успела объявить:

«Мы больше не оппозиция, мы представляем сейчас большинство... В настоящий момент происходит мирная революция... Беларусь - часть Европы с исторической и культурной точки зрения... Но революция в Беларуси не геополитическая. Не пророссийская и не антироссийская. Не противоевропейская и не проевропейская. Это демократическая революция.»

Чтоб увидеть и услышать Тихановскую, многие члены Европарламента подключились к видеосвязи даже не из кабинетов, а прямо из дома. И соперница Лукашенко на выборах тоже вещала из дома. Прямо с кухни. На заднем фоне - холодильник с магнитиками, цветы в горшках. Хотя дом это явно не самой Светланы, она ведь в Литве...

Или она хотела подчеркнуть, что она всего лишь домохозяйка? Но как она тогда собиралась управлять страной? Тоже с кухни?

А вот пассаж, что «революция не антироссийская», рассчитан явно не на Европарламент, а на людей в самой Белоруссии. И в России. Евродепутатам было бы явно приятней услышать обратное. Но те, кто скорее всего писал Тихановской эту речь, прекрасно понимают, что реально на ситуацию в Минске может повлиять не Европарламент, а Москва и большая часть самих белорусов, настроенных на дружбу с Россией. А они прекрасно понимают, что конечные цели «мирной революции» в Белоруссии для них совсем не мирные.

Светлана Тихановская во время интервью в Минске, июль 2020 г. Фото: REUTERS

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров:

Это все равно, что писать в Спортлото

- Тихановская выступила ровно в логике предыдущих своих заявлений. Она - "символ протеста" и невольный лидер оппозиции в Белоруссии. Но у оппозиции нет диалога с Лукашенко. Поэтому она обращается к тем, кто готов ее слушать и хоть как-то повлиять на ситуацию в благоприятном для нее духе.

Но Европарламент, при всем уважении, не структура для серьезных решений. Даже добиться санкций против Лукашенко от евродепутатов невозможно. Это, грубо говоря, все равно, что писать в Спортлото.

Решения в Европе принимают не декларациями Европарламента, а прямым разговором с Берлином, Парижем.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Специалист по поведению человека (психолог-профайлер) Тимофей Бараковский:

Если убрать бумажку, ей будет очень некомфортно

- Тихановская по своему психотипу не очень эмоциональна. А здесь вовсе просто сидит и читает по бумажке, без жестов, даже глаза в камеру поднимает редко. Если убрать эту бумажку, то ей будет очень не комфортно.

Это видео в целом очень странное и лишь условно можно сказать, что Тихановская верит в то, что говорит. Но почему кухня? Почему темно и качество видео — это снято не на профессиональную камеру. Очень странно.

МЕЖДУ ТЕМ

Светлана Тихановская получила литовскую визу ещё в июле

Где сейчас находится активистка белорусских протестов (подробности)

КСТАТИ

Лукашенко про Тихановскую: «Это же я ее вывез в Литву. Но ее там опутали и окутали»

Президент Белоруссии рассказал, откуда направляют протесты в стране – из США через Польшу (подробности)

Лукашенко заявил, что помог Тихановской "бежать" в Литву

10 августа, на следующий день после выборов президента Беларуси, Светлана Тихановская улетела в Литву после посещения ЦИКа для обжалования результатов голосования. В обращении она заявила, что приняла это решение самостоятельно (подробности).