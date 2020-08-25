Что такое ингибиторы холинэстеразы: Вещество могли на самом деле использовать для лечения Навального

Политик Алексей Навальный. Фото: REUTERS

На вопросы «КП» о веществе, которое немецкие медики нашли в организме Навального, ответил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

- Павел Андреевич, что это за вещества - ингибиторы холинэстеразы, где они используются?

- Ингибиторы холинэстеразы - это огромный класс веществ от боевых отравляющих и противонасекомных средств до широко применяемых в практике лекарств – при Паркинсонизме, болезни Альцгеймера, шизофрении, глаукоме. Эти вещества используются и при наркозе. Возможно они были введены при лечении Навального в омской клинике с целью оказания ему помощи.

- Можно ли эти вещества использовать как яд?

- Практически каждое лекарство может быть использовано в токсических дозах. Отравления человека могут быть случайными, например при передозировке лекарства или преднамеренными, если это попытка убийства. С целью смертельного отравления надо ввести много подобного вещества, «следовые» количества не токсичны.

- Как это вещество можно внедрить в человека? Его надо выпить, вдохнуть, достаточно царапины или поцелуя?

- Боевые отравляющие вещества распыляются в больших дозах и нанести ими «точечное» поражение невозможно. Сделать укол, наверно можно, но это тоже надо довольно много ввести вещества, что не пройдет незамеченным. Впрочем, я не токсиколог и не специалист по криминальным отравлениям. Кстати, эти боевые вещества есть сейчас только в США – остальные страны от них официально избавились.

- То, что случилось с Навальным — может быть сахарным диабетом?

- Судя по сообщениям СМИ, а мне нет нужды не доверять врачам в омской клинике, это больше похоже на гипогликимическое состояние: к сожалению, если у него и не было сахарного диабета эта болезнь иногда начинается именно с гипогликемии. Тем более, по сообщениям, он долго не ел, а пил ли оно чай с сахаром или без – не ясно.

- А правда, что Алексей Навальный сейчас в клинике, где лечили от "отравления" Ющенко?

- Конечно, клиника Шарите – известная клиника, особенно нашим людям, которые помнят ее по фильмам. Но с Ющенко они прошляпили диагноз проказы, который не вызывает сомнения и многих экспертов. Или не захотели его озвучивать – тогда тоже пытались обсудить длинные руки КГБ. Кому в голову мог прийти такой диагноз, если врачи ни разу не видели таких больных даже в классическом для этой болезни виде. К сожалению, привкус политики мешает медицине.

- Какие могут быть прогнозы по здоровью Алексея?

- Гипогликимическая кома – это очень плохо. Если она продолжается долго – то совсем плохо. Но это мои рассуждения при полном отсутствии медицинской информации. Поэтому они не очень дорого стоят. Могли ли попытаться убить Навального? – конечно, у нас принято отправлять политиков на тот свет еще со времен царизма. Методы меняются, а цели и задачи – мало.

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