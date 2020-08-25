«Хотели бы убить - убили бы»: Доктор Мясников рассказал, где Навальный мог принять отраву

Известный блогер и оппозиционер Алексей Навальный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Немецкие врачи заявили, что блогера Алексея Навального отравили. Их вердикт в своём Telegram-канале прокомментировал известный доктор Александр Мясников.

— Итак, холинэстераза в Мировой политике. Фермент, разрушающий нейромедиатор ацетилхолин в синапсах (особо не заморачивайтесь в стараниях понять патофизиологию).

Смысл в том, что ситуация с этими «синапсами» проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом: пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее. Что за этим стоит - надо разбираться. Если химические вещества - одно дело, если какие-то ещё процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) - другое, — отметил он.

По словам доктора, ещё никто не готов сказать, чем отравился Навальный.

— Лекарства? Яд? Самый распространённый источник «ингибиторов холинэстеразы» - органофосф, удобрения. 3 млн травятся органофосфатами по Миру ежегодно (10 тыс в США только) и 300 тыс смертей. Это я не к тому, чтобы утверждать - наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет конечно. Просто для иллюстрации того, что случай, тем не менее, в клинической практике рутинный, — пишет врач.

Мясников напомнил, что в этой истории возможна крупная провокация.

— Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля - надо об этом помнить. Если имело место отравление Российского гражданина - нужно следствие, тем более строго объективное, что недруги постараются очернить именно Власть. (Скажу цинично - хотели бы убить - убили бы! Органофосфатами пугать нельзя- тут или убийство или уже непредумышленные случайности, не связанные с работой профессионалов), — заметил он.

Также Мясников рассказал об официальных лекарствах, которые содержат это вещество.

— Применяются для лечения болезни Алцгеймера. Но и для улучшения памяти, как стимулятор мозговой деятельности. Например, захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего и передоз! Может такое быть? Ну более вероятно, чем удобрения или недоучка-отравитель, — отметил врач.

Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Мясников сделал важное предостережение.

— Какой мой вывод? Не торопиться с выводами. Врачи видят симптомокомплекс и делают предположения. Это их работа. Вот - поделились с общественностью - не часто такое бывает в Западном Мире, много там юридических препон этому. Надо подождать, куда это все выльется, ничего ещё не ясно. Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались пшиком и наоборот, уж поверьте, — объяснил врач.

Доктор сказал, что спусковой крючок уже выжат и нас ждут серьезные политические баталии.

— Алексею Навальному я желаю здоровья. Тем более, что сегодня ситуация легко может обернуться по принципу «мавр сделал своё дело....». Не дОлжно в политической игре забыть, что жизнь человека висит между небом и землей! Алексей, выздоравливай, мы с тобой ещё недоругались, — признался он.

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