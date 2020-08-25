«Слишком торопятся с выводами»: врач прокомментировал утверждения об отравлении Навального Фото: REUTERS

Версия врачей из берлинской клиники Charite об отравлении российского блогера Алексея Навального является поспешной. Такую оценку диагнозу дал руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев, пояснив, что речь идет о ситуации, когда клиническая картина не соответствует типичной для данного типа отравлений.

«В средствах массовой информации много сведений о возможном отравлении как доказанном свершившемся факте. Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами», - приводит ТАСС сообщение специалиста.

Шигеев пояснил, что ранее было установлено снижение активности холинэстеразы, однако уровень этого снижения неизвестен, а также не установлены конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие этот эффект.

Врач также указал на то, что показатели холинэстеразы крови заметно колеблется у разных людей, и могут изменяться при некоторых хронических заболеваниях, таких как рак, туберкулез и гепатит. Кроме того, ингибиторы холинэстеразы часто встречаются в лекарственных препаратах и широко использующиеся в неврологии и психиатрии.

«При лечении в отделении реанимации больному могут вводить множество лекарственных препаратов, в том числе и подобного типа», - отметил он

Напомним, что немецкие врачи заявили, что результаты обследования Навального говорят о его отравлении веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых сообщил, что российскими медиками в первый же день проработали версию об отравлении, однако она не нашла подтверждения.

В настоящее время блогеру назначили еще один обширный анализ. Пока он остается в искусственной коме, острой угрозы для его жизни в настоящее время нет.