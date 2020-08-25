В крови умершей в элитном московском отеле блогерши Анны Амбарцумян нашли адскую смесь тяжёлых наркотиков

Тело Анны Амбарцумян нашли 18 июля в пятизвёздочном отеле в центре Москвы.

Что же случилось с 27-летней блогершей Анной Амбарцумян, тело которой нашли 18 июля в пятизвёздочном отеле «Петр Первый» в центре Москвы, долгое время оставалось загадкой. Напомним, тело женщины обнаружила горничная. Анна лежала в постели, и следов насилия на ее теле криминалисты не нашли. Но позже эксперты обнаружили в крови блогерши, которая сама себя называла сексологом, экстрасенсом и психологом, наркотики.

- В образцах крови обнаружены наркотические вещества: метадон, кетамин, флуоксетин, кокаин, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Именно эти запрещённые вещества и стали причиной смерти Анны.

- Каждый наркотик сам по себе мог вызвать летальный исход. Их употребление совместно можно назвать адской смесью, - прокомментировал судмедэксперт Анатолий Власов.

Где и когда блогерша купила наркотики, сейчас устанавливает полиция. По факту сбыта запрещенных веществ уже возбуждено уголовное дело. Тем временем проверку по факту смерти блогерши закрыли. Произошедшее – несчастный случай, посторонних лиц рядом с погибшей в отеле не было.

Подписчики Анны до сих пор не верят в случившееся. Девушка, как казалось по ее многочисленным фото и видео, вела здоровый образ жизни с густым налетом роскоши.

В свои 27 лет Анна была довольно богатой дамой. По Москве она гоняла на элитных иномарках по цене роскошных квартир. С жильем у нее тоже все было очень неплохо: две квартиры на Остоженке и Кутузовском проспекте. Квадратными метрами блогерша часто хвасталась в соцсетях.

Как заработала – это большой вопрос. Возможно, на своих услугах экстрасенса. Анна уверяла клиентов, что может помочь привлечь деньги с помощью заклятий и амулетов. Среди ее клиентов были весьма богатые мужчины: бизнесмены, политики и представители криминального мира. Услуги блогерши стоили от 2500 рублей до миллиона.

А ещё девушка гордилась своей фигурой: тонкой талией и пышным бюстом. Прелести она демонстрировала на сотнях снимках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все схвачено»: вскрылась страшная правда о покровителе умершей в отеле блогерши Анны Амбарцумян

Передвижения девушки в машине поклонника отследили по камерам видеонаблюдения (подробности)

Кто такая Анна Амбарцумян: умершая в отеле блогерша называла хейтеров рабами и придумала себе красивую жизнь

27-летняя блогерша в последнее время жила в страхе. Рассказываем, кто такая Анна Амбарцумян (подробности)

«Танцы на костях»: умершую в отеле блогершу Анну Амбарцумян продолжают травить даже после смерти

Гости телешоу не стеснялись в выражениях, обсуждая погибшую девушку (подробности).

Скандальная блогерша Анна Амбарцумян однажды уже инсценировала свою смерть

Друзья девушки рассказали о страшной шутке ради пиара (подробности).