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В крови умершей в элитном московском отеле блогерши Анны Амбарцумян нашли адскую смесь тяжёлых наркотиков

Сейчас полиция ищет наркодилера, против которого уже возбуждено уголовное дело
Анастасия ВарданянАнастасия ВарданянАнастасияВарданян
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Тело Анны Амбарцумян нашли 18 июля в пятизвёздочном отеле в центре Москвы.

Тело Анны Амбарцумян нашли 18 июля в пятизвёздочном отеле в центре Москвы.

Что же случилось с 27-летней блогершей Анной Амбарцумян, тело которой нашли 18 июля в пятизвёздочном отеле «Петр Первый» в центре Москвы, долгое время оставалось загадкой. Напомним, тело женщины обнаружила горничная. Анна лежала в постели, и следов насилия на ее теле криминалисты не нашли. Но позже эксперты обнаружили в крови блогерши, которая сама себя называла сексологом, экстрасенсом и психологом, наркотики.

- В образцах крови обнаружены наркотические вещества: метадон, кетамин, флуоксетин, кокаин, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Именно эти запрещённые вещества и стали причиной смерти Анны.

- Каждый наркотик сам по себе мог вызвать летальный исход. Их употребление совместно можно назвать адской смесью, - прокомментировал судмедэксперт Анатолий Власов.

Где и когда блогерша купила наркотики, сейчас устанавливает полиция. По факту сбыта запрещенных веществ уже возбуждено уголовное дело. Тем временем проверку по факту смерти блогерши закрыли. Произошедшее – несчастный случай, посторонних лиц рядом с погибшей в отеле не было.

Подписчики Анны до сих пор не верят в случившееся. Девушка, как казалось по ее многочисленным фото и видео, вела здоровый образ жизни с густым налетом роскоши.

В свои 27 лет Анна была довольно богатой дамой. По Москве она гоняла на элитных иномарках по цене роскошных квартир. С жильем у нее тоже все было очень неплохо: две квартиры на Остоженке и Кутузовском проспекте. Квадратными метрами блогерша часто хвасталась в соцсетях.

Как заработала – это большой вопрос. Возможно, на своих услугах экстрасенса. Анна уверяла клиентов, что может помочь привлечь деньги с помощью заклятий и амулетов. Среди ее клиентов были весьма богатые мужчины: бизнесмены, политики и представители криминального мира. Услуги блогерши стоили от 2500 рублей до миллиона.

А ещё девушка гордилась своей фигурой: тонкой талией и пышным бюстом. Прелести она демонстрировала на сотнях снимках.

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