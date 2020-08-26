Куда перейдет Месси из "Барселоны": три возможных варианта

Желание уйти у Лео жгучее, и остановить его будет очень сложно Фото: REUTERS

Легенда «Барселоны» Лионель Месси твердо намерен покинуть свою родную команду. Аргентинец отправил в офис каталонского клуба факс, в котором требует отпустить его в другу команду бесплатно. В «Барсе» в свою очередь объявили войну Месси: там собираются требовать за его трансфер космическую сумму 700 млн евро.

МЕССИ УЖЕ ПОЗВОНИЛ ГВАРДИОЛЕ

Желание уйти у Лео жгучее, и остановить его будет очень сложно. Но что это за клубы, которые не побоятся войны с «Барселоной», и укроют у себя аргентинского гения? Первым в этом списке идет английский «Манчестер Сити».

«МС» - идеальное убежище для Месси. Команду тренирует Хосеп Гвардиола – еще одна легенда «Барселоны». Когда-то именно Гвардиола сформировал в «Барсе» стиль, который принято называть «Тики-Така». При нем гений Месси расцвел, и Лео превратился в величайшего футболиста всех времен. Лео наверняка ностальгирует по тем временам. А «МанСити» - один из самых богатых клубов мира, его не испугает война с «Барсой». Но есть и минусы. Конкуренция английской Премьер-лиги очень жесткая. Потянет ли в ней 33-летняя аргентинская звезда?

Но Лионель Месси уже позвонил Хоспеу Гвардиоле, чтобы просить о трансфере. Произошло это несколько дней назад. Что ответил тренер? Пока неизвестно. Но если Месси пошел войной на «Барселону», значит получил какие-то гарантии.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ – «ИНТЕР»

Слухи об интересе итальянского «Интера» к Лионелю Месси ходят уже несколько недель. Все началось с того, что перед матчем с «Наполи» на фасаде легендарного Миланского собора с помощью светового шоу появился гигантский силуэт аргентинской звезды. Что это, как не намек на приход футбольной Мессии?

Репортеры тут же раскопали, что отец Лео уже купил дом в Милане. И что «Интер» готов найти 50 млн евро на зарплату его сыну. И даже замерли в предвкушении возобновления соперничества Месси с выступающим за итальянский «Ювенутс» Криштиану Роналду. Но есть одно огромное футбольное «но». «Интер» играет по схеме 3-5-2, которая совсем не подходит для Месси – он практически сросся с фирменными для «Брасы» 4-3-3.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ – ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» принадлежит катарцам. Те уже вбухали в клуб не менее 3 млрд евро, купили двух самых дорогих игроков мира Неймара и Мбаппе, но так и не привели команду к победе в Лиги чемпионов. Переход Месси вполне укладывается в логику шейхов – еще одна звезда мирового уровня! Чемпионат Франции – такой турнир, где 33-летний Лео может не напрягаться в каждом матче. А главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель уже заявил: «Конечно, мы были бы рады видеть Месси в «ПСЖ». Какой тренер скажет «нет» Месси?».

МЕССИ НЕ НРАВИТСЯ РУКВОДСВТО И НОВЫЙ ТРЕНЕР «БАРСЫ»

Но такой тренер появился сейчас в «Барселоне». Говорят, у Месси сразу же начался конфликт с только что назначенным в каталонский клуб Рональдом Куманом. Лео был взбешен, что подробности его первого приватного разговора с тренером появились в прессе. Кроме того, Куман готов выгнать из команды товарищей Лео. Суарес уже выставлен за дверь.

А еще рассказывают, что Рональд Куман очень жестко разговаривал с командой во время первой встречи. Он заявил, что поблажек не будет никому. И все почему-то подумали про Месси. Это не та манера поведения, если тренер хочет наладить отношения с главной звездой. А кроме того, Лео не нравится кого покупает клуб, какие ошибки боссы «Барсы» совершают на трансферном рынке – например продают Неймара. И все это по мнению Месси приводить такому позору, как недавнее поражение 2:8 от «Баварии».

ПОЧЕМУ ЛЕО МОЖЕТ УЙТИ БЕСПЛАТНО

Между тем, Лионель Месси всегда был центральной звездой футбольной галактики «Барселона». Вокруг него вращался весь клуб, а одной из многочисленных привилегий Лео был необычный контракт. Аргентинец не заключал его на несколько, а продлевал соглашение каждый год. И в каждом новом контракте оставался пункт №24. Согласно ему Месси мог покинуть «Барселону» по окончании сезона. Надо было лишь уведомить об этом боссов клуба до 10 июня.

Месси прислал свой исторический факс 25 августа. Все из-за коронавирусного сезона, который завершился только сейчас. Юристы аргентинца уверены, что их клиент в своем праве. Но и «Барселона» будет всеми когтями и зубами сражаться за свой актив – все-таки на Лионеле Месси держится львиная часть экономики клуба, его рекламные контракты, и фанатская база по всему миру. Сколько сотен миллионов евро каталонцы потеряют, если (а скорее когда) их футбольное божество покинет их?