Месси хочет уехать из "Барселоны". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость о том, что Лионель Месси хочет покинуть "Барселону", вечером 25 августа взволновала весь спортивный мир. И пресс-служба футбольного клуба "Локомотив" (Москва) оригинально отреагировала на это сообщение.

- А вы не верили! - говорится в сообщении пресс-службы в клубном Твиттере. И это сообщение ведет на фотографию Месси в форме московского "Локомотива".

Неделю назад глава совета директоров столичной команды Анатолий Мещеряков высказался в интервью порталу Sport24. Комментируя слухи о возможном переходе в команду защитника "Спартака" Николая Рассказова, он сказал с долей иронии:

- Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в "Локомотиве".

Напомним, что ранее Месси отправил в клуб факс, в котором заявил, что хочет уйти из "Барселоны", за которую играл всю свою карьеру.