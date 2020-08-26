Взрыв в пятиэтажке в Москве: волной женщину выбросило из окна, пожар охватил несколько квартир

Пожару присвоен второй ранг — это значит, что тушение осложняют некоторые факторы. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Утром 26 августа в Можайском районе на Западе Москвы раздался оглушительный хлопок. После чего над домом по адресу Кубинка, 4 поднялся столб дыма. Из окна квартиры на третьем этаже вырывались языки пламени.

— Горит пятиэтажный дом. Точная площадь возгорания устанавливается. На данный момент спасено 16 человек, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Пожару присвоен второй ранг — это значит, что тушение осложняют некоторые факторы. Что стало причиной взрыва сейчас устанавливается. По предварительной версии, это была утечка газа. Огонь охватил несколько квартир.

Из разговора с местными жителями стало понятно, что в данном жилом доме постройки начала 60-х существовала типичная для столицы проблема - воду нагревали с помощью газовых колонок. По словам москвичей, оборудование якобы никто не проверял и не обслуживал.

Однако в пресс-службе АО «МОСГАЗ» эти заявления опровергли.

— Газовое оборудование не является причиной возникновения пожара в жилом доме по ул. Кубинка, 4. На место оперативно прибыла наша бригада аварийно-спасательного формирования. Очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Плановое техобслуживание внутридомового газового оборудования проводилось специалистами 23 июля 2020 года. Замечаний в ходе проверки не выявлено, — сообщили kp.ru в пресс-службе АО «МОСГАЗ».

Из-за пожара на улице Кубинка, движение в районе ЧП перекрыто. Фото: Дептранс Москвы

В социальных сетях очевидцы тем временем делятся подробностями ЧП. Одна из прохожих рассказала, что взрыв случился на ее глазах. Из окна квартиры на третьем этаже вылетела женщина. Точного числа пострадавших экстренные службы пока не называют. Предположительно, их пятеро. Двое находятся в критическом состоянии.

На тушение были стянуты десятки машин экстренных служб. По сообщению Департамента транспорта Москвы, движение в районе ЧП по улице Кубинка перекрыто. Для выезда из дворов оставили лишь одну полосу. На Можайском шоссе в районе перекрестка с Кубинкой и Витебской образовался затор.

— В жилом доме расположенном по улице Кубинка произошел хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение. Проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты ведомства. Когда комиссия назовет причину возгорания, станет известно, будет ли возбуждено уголовное дело.

На тушение были стянуты десятки машин экстренных служб. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

К 10.36 по мск пожар в пятиэтажке был ликвидирован.

Прокуратура уже начала проверку. Будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц. В том числе, на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности при использовании газового оборудования.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал предоставить эвакуированным жителям временное жилье.

"Дом после пожара будет оперативно отремонтирован", - написал он у себя на странице в соцсетях.

Кстати, дом включен в программу реновации.