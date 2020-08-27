Протесты в Белоруссии, последние новости на 27 августа 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии 27 августа 2020 года Фото: REUTERS

Середина текущей недели по нынешним меркам прошла спокойно. Никаких громких заявлений ни властей, ни оппозиции. Лукашенко вообще ни словом не обмолвился о ситуации с протестами. Несколько мирных акций в Минске и большая забастовка в Жодино. И новый список сбежавших из страны. Основные события и последние новости о протестах в Белоруссии за среду, 26 августа 2020 года, в материале «Комсомолки».

По статистике МВД Белоруссии (они теперь такую выдают каждый день за предыдущие сутки), было зафиксировано «48 очагов политической активности», то есть акций протеста. При этом в поддержку действующей власти вышли, по этим данным, не менее 16 750 человек. Оппозиционно настроенных — около 5000 . Всего по стране за участие в несанкционированных акциях задержаны 51 человек.

Утром на допрос в СК явилась член оппозиционного Координационного совета, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. У следователя она провела всего 45 минут, как потом объяснила, потому что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. На выходе из СК Алексеевич общалась с журналистами и заявила, что: «Мы ни в чем не виновны. Мы просто хотим жить в свободной стране». А так же, что Белоруссии нужна помощь мирового сообщества, в том числе и России, для преодоления политического кризиса. И что для нее идеал, «когда человек несет в одной руке красно-зеленый флаг, а в другой красно-белый», цитирует писательницу "Спутник-Беларусь".

Получила повестку в СК еще один член оппозиционного Координационного совета (КС) — Мария Колесникова. Ее вызывают по тому же уголовному делу «о захвате власти», которое по факту создания КС завела прокуратура Республики.

Протесты в Жодино Фото: REUTERS

В суде Минска рассматривалось административное дело против главы стачкома Минского завода колесных тягачей (того самого, где освистали Лукашенко) Александра Лавриновича. Он получил 10 суток административного ареста. Как и вчера его «коллега», глава стачкома тракторного завода.

Правозащитники Республики сегодня направили официальное письмо в СК с требованием начать расследование фактов насилия во время уличных протестов.

Из Купаловского театра официально уволены 58 сотрудников, в том числе актеры. Напомним, что коллектив сам подал заявления об увольнении в знак протеста против результатов выборов.

Бизнесмен из Бреста Андрей Воронин, который входил в состав Координационного совета по своему региону, покинул страну. Об этом он написал у себя на страничке в Facebook.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил на встрече со своим итальянским коллегой, что готовность к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами есть. Только «без угроз и вмешательства во внутренние дела». А также он пообщался по телефону с замминистра иностранных дел Великобритании. И напомнил ему о недопустимости вмешательства в дела страны.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о скором закрытии границ страны из-за ситуации с коронавирусом. Исключение сделают только для белорусов. По политическим мотивам, объяснил Зеленский.

Белорусские дела сегодня Путин обсуждал с премьером Италии Джузеппе Конте. Общий посыл — невмешательство во внутренние дела Республики.

Бойцы ОМОНа у собора в Минске Фото: REUTERS

Меркель обсудила ситуацию в Белоруссии с премьер-министром Польши. Она выразила сожаление по поводу неготовности Лукашенко к диалогу с гражданским обществом.

Генпрокуратура Республики анонсировала создание комиссии по проверке заявлений граждан о применении к ним насилия на акциях протеста.

Транспортный поток на границе Белоруссии-Литвы может быть сильно ограничен в ближайшее время. Официальная причина — реконструкция латвийских пропускных пунктов.

МИД Литвы подготовил новый санкционный список белорусских чиновников. В него вошли 118 человек, в том числе и действующий президент Александр Лукашенко. Документ намерены согласовать с соседями — Латвией и Эстонией.

ОППОЗИЦИЯ

Светлана Тихановская сегодня дала большое интервью французской газете Le Monde. Среди прочего обсуждалась и возможность взаимодействия с Москвой. «Время пока не пришло, но было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», - заявила оппозиционный лидер изданию.

ПРОТЕСТЫ И МИТИНГИ

Днем небольшая живая цепь из протестующих выстроилась у практического центра Академии наук в Минске.

Жодино. Около 18:00 началось протестное шествие сотрудников БелАза. К ним присоединились жители города. Люди выстроились в гигантскую живую цепь. Проезжающие мимо машины сигналили им в знак поддержки.

Минск.К Купалинскому театру пришла группа девушек, все с красно-белыми зонтиками. Они заявили, что цель их прогулки — вдохновение бело-красной расцветкой.

Не обошлось без задержаний Фото: REUTERS

Выстраиваются очереди в разных округах к административным зданиям. Люди приходят с заявлениями об отзыве депутата их округа.

К вечеру на площади Независимости снова стали собираться люди с красно-белыми флагами. Люди махали ими и скандировали политические лозунги. Ближе к 20:00 сюда приехали несколько машин ОМОНа. Параллельно разгоняли тех, кто остался на площади. К 21:00 на площади силовиков было больше, чем протестующих.