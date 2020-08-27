Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев: Дмитрий Стешин более не задержан

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев: "Я, наверное, буду виноват перед Дмитрием Стешиным. Я не знаком с его материалами." Фото: Тимур ХАНОВ, Иван МАКЕЕВ

- Дмитрий Федорович, только что пришло известие, что Дмитрий Стешин освобожден. Он очень объективный журналист, и если вы посмотрите его материалы, они очень взвешенные.

- Александр, я, наверное, буду виноват перед Дмитрием Стешиным. Я не знаком с его материалами.

А что касается этого эпизода (связанного с задержанием. - А. Г.), наверное, было бы справедливо его оставить, что называется, позади…

Также хотел бы подчеркнуть, что мы обязаны соблюдать правила нахождения в братской Белоруссии. Талантливый журналист, яркий журналист должен соблюдать эти самые требования, иметь аккредитацию для работы, тем более - в столь значимой для страны ситуации, в такой обстановке, которая складывается.

И быть во многом примером не только для читателей, подавая очень точную, выверенную, объективную информацию, но и, наверное, примером такого социального поведения, что ли.

- Дмитрий Федорович, но вы нас тоже поймите, мы же посылаем просьбы об аккредитации в белорусский МИД, и нам просто не отвечают. Но мы же не можем лишить читателей своих, которых миллионы, информацией о происходящем в Белоруссии.

- Александр, заверяю вас, что пресс-группа посольства и консульский отдел, что называется, отныне и вовек - ваши союзники в том, чтобы все документы на пребывание журналистов, в том числе и «Комсомольской правды», были оформлены очень точно и так, как должно, чтобы те заявки, которые будете направлять в Министерство иностранных дел республики, рассматривались как можно быстрее и самым заинтересованным образом.

- Должны ли мы и консульский отдел, и посольство России в Белоруссии информировать о своих заявках, которые мы в МИД отправляем?

- Вы ничего, конечно, не должны, но если вы будете нас информировать, поддерживая практику рабочего взаимодействия, то я думаю, что от этого только результат будет более быстродостижимым.

- Да, мы так и будем делать. Скажите, какие усилия были предприняты послом, посольством, консульским отделом для освобождения нашего коллеги?

- Александр, мы вынуждены были несколько раз уже с вами эту тему поднимать. И я также скажу, что та практика, которая сложилась, по не самым комфортным поводам, когда мы взаимодействовали с руководством МВД республики по освобождению из изоляторов временного содержания наших журналистов, они показали, что белорусские партнеры нас слышат, в возможном формате, в соответствии с той нормативной базой, которая определяет деятельность правоохранителей Белоруссии…

Александр, вам и всем российским журналистам - успехов в творчестве. Конечно, объективности, выверенности в оценках, понимания еще более четкого, еще более острого, что вашими глазами, вашим опытом, вашим ощущением мира живут миллионы зрителей и читателей. Это очень важно. Потому что вы формируете картину мира для всех нас. А что касается Дмитрия Стешина, то он более не задержан.

- Спасибо вам огромное за помощь, за поддержку. И еще я хотел сказать, что в номере на завтра - два материала Димы Стешина из Белоруссии. Я специально попрошу ссылки и вам брошу, чтобы вы представляли, что это журналист, который пишет как раз взвешенные материалы о Белоруссии. Чтобы вы представляли, кто такой Стешин. Таких просто единицы в России, да и в Белоруссии - сейчас.

- Александр, скажу вам, что для меня мой собеседник – пример очень мудрого ведения... журналистского личного корабля. Еще раз подчеркну, что помню, как вы готовили материалы о празднике День России в ушедшем году.

- Спасибо вам за такую оценку.

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