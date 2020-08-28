Избежал торговой войны с США, но не заключил мир с Россией: чем запомнился премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Синдзо Абэ объявил о том, что досрочно подает в отставку Фото: REUTERS

Имея еще один год в запасе, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о том, что досрочно подает в отставку.

Он объяснил принятое решение ухудшением состояния своего здоровья. Известно, что у Абэ колит, который уже становился причиной досрочной отставки Абэ с аналогичного поста в 2007 году.

Синдзо Абэ – политический долгожитель Японии, за всю историю страны он дольше всех остальных глав правительств Японии занимал эту должность.

Рынки негативно отреагировали на эту новость: японский индекс Nikkei упал на 1,4%.

Абэ проводил экономическую политику, получившую название «абэномика», она включала в себя 3 основных элемента – массивное денежно-кредитное стимулирование, увеличение госрасходов и структурные реформы.

На ниве международных отношений его успехи были неоднозначными: ему удалось избежать торговой войны с США, но не удалось заключить мирный договор с Россией.