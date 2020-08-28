Туристы уже получают деньги, а туроператоры просят продлить акцию по возврату денег за отдых в России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Остались буквально считанные часы, чтобы воспользоваться программой кешбэка за поездки по России – акция действует до 23 часов 59 минут 28 августа. Причем именно сегодня, в последний день, к ней самый большой интерес, поделились в Ростуризме.Все итоги узнаем завтра. Пока – предварительные. Самые популярные регионы у путешественников, уже оплативших поездки, по данным Ростуризма:

Краснодарский край – средний чек 57,7 тыс. рублей, чаще всего бронируют отдых продолжительностью 9 дней.

Крым – в среднем туристы платят 56,9 тыс.рублей, и тоже в основном за 9 дней отдыха.

Ставропольский край – тут траты выше, в среднем 82,4 тысячи рублей. Но и отпуск длиннее, 12 дней в среднем. рублей, а продолжительность пребывания – 11 ночей.

Напомню, что кешбэк можно было получить за поездки в эти регионы только после 1 октября. Следом за ними по интересу отпускников - Московская область, Алтайский край, Тюменская область, регионы Волги, Казань и Санкт-Петербург.

Уже сейчас понятно, что 15 миллиардов рублей, выделенные из бюджета на компенсации туристов, потрачены не будут. Пока речь идет об 1,1 миллиарде рублей (это данные на утро пятницы, 28 августа, в итоге будет больше, но явно не 15 миллиардов).

Может, акцию продлят? Или повторят? Неделя – это совсем мало. Кто-то сейчас в отпусках и на дачах. Не все готовы найти деньги на осенние и тем более зимние вояжи, а по условиям программы тур нужно оплатить полностью.

Письмо в правительство РФ с такой идеей направили главы Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, Российской гостиничной ассоциации и других профессиональных союзов. “Это позволит не только повысить загрузку российских курортов и гостиниц в очень трудный для них период, сохранить рабочие места, повысить налоговые поступления, но и создать по-настоящему эффективный механизм поддержки потребителей, расширив возможности путешествовать и оздоравливаться на отечественных курортах”, - резонно замечают они.

МНЕНИЯ ТУРИСТОВ

Сейчас лечу в Сочи. А потом хочу на Камчатку и Чукотку

Игорь Шамиев, Нижневартовск:

- Лечу в любимый Сочи! Я шестой год подряд именно в октябре езжу туда. Многие люди не понимают, что октябрь – удивительное время на черноморском побережье. Отдыхающих уже меньше. И это напрямую влияет на стоимость проживания и питания. Как и на чистоту моря и пляжа. Приятная погода, не слишком жарко, прекрасное море. Мне в октябре в Сочи нравится абсолютно все.

Кешбэк уже получил, на четвертый день после покупки тура мне начислили деньги на карту. Я много где был, хорошо поездил по России. Сочи – это потребность для нас, северян, нам нужно немного солнца получить. А вообще хочу и до Камчатки доехать, и до Чукотки. Если будет такая же программа и не будущий год, здорово, воспользуюсь снова.

На кешбэк уже купила билеты на поезд

Ольга Духанина, Рязань:

- Я зашла на сайт мирпутешествий.рф буквально в первую минуту, в полночь. Торопилась, так как выбрала достаточно дорогой отель. И там динамическое ценообразование: если люди начинают активно бронировать номера, система мгновенно пересчитывает цену. А у меня на карте “Мир” была ровно нужная сумма с запасом в 100 рублей. Свои наскребла и еще у друзей заняла. Карты “Мир” у меня раньше не было, я вообще думала, что она только у пенсионеров. Заказала через онлайн банк, через два дня получила в отделении.

Мы должны были в июне ехать в Грецию, прошлой зимой оплатили тур. По понятным причинам он не состоялся. В середине августа позвонила турагент, сказала, что Греция открываться не будет, деньги не возвращают, только переносят на следующий год.

Я сказала ребенку, что остались мы без отпуска, никуда в этом году не поедем. И тут посмотрела новости, там был большой сюжет про кешбэк. Задумалась – в начале октября каникулы в младших классах, где в России тепло? Позвонила турагенту, она посоветовала Сочи.

Проблема в том, что почти все туры по акции были с перелетом. А нам это неудобно. Мы живем в Рязани, отсюда идет прямой поезд в Сочи. Комфортабельный, новенький, двухэтажный. Не надо ехать в Москву в аэропорт, спокойно садимся на вокзале в Рязани. Поэтому начала искать отели. Обзванивала их заранее. Два и из четырех отелей сказали, что участвуют в программе. На своих сайтах они это не афишировали, видимо, и так популярны.

В итоге неделю отдыха забронировала за 52 тысячи рублей. И благодаря раннему бронированию была скидка 20%. Дороже я бы просто не потянула. Отель располагается прямо напротив “Сочи Парка,” и в стоимость входит билет на каждый день – и на этом сэкономим.

Через три дня пришел кешбэк, 10 тысяч рублей. На них я уже купила билеты на поезд. Все сошлось. Если б этого кешбэка не было, мы бы никуда не поехали!

...И ТУРОПЕРАТОРОВ

- Благодаря акции с кешбэком продажи у нас выросли на 20-25%, - поделилась с “КП” PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева. - И не только на Черное море и в санатории Ставрополья. Скажем, в Татарстан раньше покупали в основном поездки на выходные. Специально под акцию мы предложили новые экскурсионные программы, так как кешбэк можно получить минимум за 4 ночи размещения.

- Больше всего бронирований пришлось на октябрь. Это связано с периодом школьных каникул, - рассказали “КП” специалисты Национального туроператора “Алеан”. - Две трети туров, купленных по программе кешбэка, - это поездки на популярные курорты: Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Крым. Остальные 30% поделили между собой Подмосковье, средняя полоса России и северо-запад (Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Ивановская области) ; Урал и Сибирь (Тюменская, Новосибирская, Курганская, Свердловская области, республика Башкирия, Пермский край) и Алтай (курорт Белокуриха).