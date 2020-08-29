Путин - о выборах в Белоруссии: Мы исходим из того, что выборы состоялись. Всё!

Президент объяснил, почему Россия поддержала Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» поставил точку в вопросе, как Россия относится к протестам в Белоруссии.

- Мы исходим из того, что выборы состоялись, - заявил Путин. - Я сразу это сделал - мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Всё!

Президент добавил, что у России есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами президентских выборов в Белоруссии.

- Белорусские власти пригласили наблюдателей ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? - спросил Путин. - Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтом кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были идеально честны.

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