В Минске случился «женский бунт». Громкий и очень красивый

Дамский гран-парад в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Судя по макияжам и нарядам, минчанки много часов потратили на подготовку к этой акции. Не случайно ее начали во второй половине дня, утром никто бы не успел так изысканно собраться.
Дамы шли в строю с цветами
Фото: Дмитрий СТЕШИН
На площадь Победы, к стеле, женщин не пустила милиция, да они бы там и не поместились – на вскидку, «женских миротворческих сил» набралось порядка 20 тысяч человек. С редкими вкраплениями мужчин, которые, как правило, катили коляски с детьми.
Шествие женщин было довольно многочисленным
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Едва я вылез из метро и начал снимать, ко мне бросились два сотрудника в черной форме и балаклавах. Я показал им аккредитацию МИДа, они мельком взглянули на пластиковую карточку и исчезли. Зато женщинам такая лояльность не понравилась. Женщина в возрасте с флагом «Пагоней» на плечах с нехорошей улыбкой спросила меня:
- Опер?
- Спаси, Господь!
Мой ответ ее удовлетворил, и я получил комментарий:
- Живе Беларусь!
Во главе колонны шла пожилая протестующая.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За спиной собеседницы я увидел нечто невиданное пока на белорусских протестах: связку флагов в виде георгиевских лент, флаг российский и флаг государственный.
Протестующие оглядывались на группу людей с атрибутикой, несколько выбивающейся из общего тренда. Кто-то обидно закричал:
- Эй, вы! Посмотрите, как вас мало!
Я догнал ренегатов. Они спускались в подземный переход. По задумке граждан из НОД ( Национально-освободительное движение отстаивающее суверенитет России – прим. корр.), они должны были выйти к стеле в центре площади и там спокойно демонстрировать в окружении кордона милиции. Но в центр площади выйти им не дали.
Поэтому мы немного поговорили в подземном мемориальном зале, возле бронзового венка, красиво светящегося оранжевым. Разговор шел под пристальным наблюдением полусотни милиционеров из «засадного полка».
- Я приехал из Гомеля в Минск, поддержать товарищей, - заявил мне Виталий Самусенко:
- В Гомеле красно-белых уже нет, они прячутся по углам.
Некоторые держали в руках... чайники
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Я бы поверил, но утром мне написал гомельский товарищ. По его словам, завтра в Гомеле, оппозиция собирается отметить день рождения Лукашенко массовым возложением венков к облисполкому. Но перебивать и уличать нодовца из Гомеля я не стал, потому что он говорил правильные вещи:
- Мы за единое союзное государство от Бреста до Владивостока!
Прямо над нашими головами от женских криков закладывало уши, я выбрался из-под земли.
Женщины вышли на парад протеста в Минске
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Там творилось что-то невообразимое. Женщины в целом, громче мужчин, а здесь они еще были страшно недовольны и не могли персонифицировать объект ненависти, поэтому просто издавали громкие звуки. Прошел милиционер – окрестности взрываются разнокалиберными криками.Проехал автозак или автомобиль ДПС – то же самое только в два раза громче. В перерывах женщины пели или кричали речевки под звонкий барабан, запрятанный в толпе.
Колонну встретил строй ОМОНа
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Наконец, устав ходить по тротуарам, дамы хлынули на проезжую часть и пошли к площади Независимости. Но путь им внезапно преградила шеренга силовиков, усиленная автозаками поставленными поперек проспекта. У меня сердце упало: сейчас либо женщин будут бить, либо женщины начнут драться с милицией…
Ни того, ни другого я не хотел видеть. Но не случилось. Нельзя идти вперед? Женщины развернулись и пошли назад. Ни на минуту не утихая – начисто поправ мужскую логику. Потому что к движению в обратную сторону минская милиция была абсолютно не готова. Женщины пошли и ушли в никуда, потому что сегодняшнее мероприятие было всего лишь декорацией «каляровой революции». Надо заметить, очень красивой.
Омоновцы не пропустили гран-парад
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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