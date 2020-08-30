СМИ заявили, что вычислили настоящее имя второго подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили

Зелимхан Хангошвили, бывший полевой командир банд Масхадова, был убит в центре Берлина.

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа прошлого года неподалеку от мечети в Берлине. Киллер оказался гражданином России, с тех пор западные спецслужбы при поддержке СМИ упорно ищут доказательства причастности официальной Москвы к устранению боевика, желать смерти которому могли как минимум сотни людей по самым разным причинам.

Как уже писала «КП», ссылаясь исключительно на документальные факты, во время войн на Кавказе Хангошвили был матёрым боевиком, соратником террористов Басаева и Масхадова.

Тем менее, его представляют как «борца за демократию», а его убийцу — вскоре арестованного владельца фальшивого паспорта на имя Вадима Соколова — «агентом российских спецслужб. Тем не менее, за истекший год о подвижках в этом деле не было слышно — возможно, потому, что версию о «кремлёвских киллерах» доказать не удалось.

Но вот The Insider утверждает, что настоящее имя второго подозреваемого по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили – Роман Демьянченко. Также там заявили, что нашли доказательства связи Демьянченко со спецподразделением ФСБ «Вымпел».

По информации издания, Демьянченко якобы скрывался под именем Романа Давыдова – именно на этот загранпаспорт, выданный в середине июля прошлого года, он оформил словацкую визу, а уже 3 августа въехал в Европу с территории Белоруссии. Это произошло за 20 дней до убийства Хангошвили.

Ранее также писали, что настоящее имя россиянина, задержанного после убийства чеченского экс-боевика, - Вадим Красиков. С Демьянченко его связывают на основании того, что их загранпаспорта выданы в одном и том же городе и имеют одинаковую серию.

«Неопровержимым доказательством» причастности Давыдова-Демьянченко к убийству называют и тот факт, что в качестве места работы он (так же, как и Красиков) указал ЗАО «Руст» – компанию, находящуюся в стадии ликвидации, не имеющую штатных сотрудников, но в прошлом якобы связанную с силовиками. СМИ пишут, что директор компании не может объяснить, каким образом его подпись появилась на справке для консульства. Прямой связи или телефонных разговоров Демьянченко и Красикова изданию обнаружить не удалось.

Зелимхан Хангошвили с Асланом Масхадовым

Что может стоять за новым витком антироссийских обвинений, разошедшихся по западным СМИ? Об этом «КП» рассказал эксперт по борьбе с фейками, первый зам. председателя Комиссии Общественной Палаты РФ по СМИ Александр Малькевич:

— Новости по этому делу удивительно совпадают с целым рядом других историй. Посмотрите на позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по российско-германскому газопроводу «Северный поток-2»: 28 августа она снова заявила, что проект необходимо завершить (вопреки противодействию США), а уже 29 августа следует вброс о «кремлёвских убийцах Хангошвили».

Второй вектор давления на правительство ФРГ: в берлинской клинике «Шарите» лежит российский оппозиционер Алексей Навальный, западные СМИ и политики точно так же винят в этом предполагаемом отравлении Кремль.

Третий вектор: 29 августа в Берлине прошел многотысячный митинг против коронавирусных ограничений (которые, заметим, в ФРГ даже мягче, чем в некоторых других странах), после чего начинается попытка штурма Бундестага.

Вот и откопали пожухлое дело Хангошвили, отыскали ещё одного якобы убийцу — бывшего офицера ФСБ. Ключевое слово — «бывшего». Можно ещё найти и людей, с которыми он в одной школе учился — тоже ведь наверняка в силовые структуры пошли, вот и новое доказательство страшного кремлёвского заговора.

Далее, в расследовании участвовал одиозный медиа-проект «Беллингкет». Он не скрывает связей с западными разведками и получает от них оперативные материалы — например, биллинг мобильного телефона человека по фамилии Давыдов-Демьянченко, которого и называет «соорганизатором убийства».

(Кстати, вся ваша переписка в западных мессенджерах, история ваших поисковых запросов в Google, весь ваш цифровой профиль — точно так же сохраняется и может быть выдана «расследователю» по первому же запросу, но это уже отдельная тема).

Конечно, все эти синхронные медиаатаки на Москву и Берлин не случайны. Германию надо склонить к приёму не российского, а американского сжиженного природного газа, ведь в нём есть молекулы свободы и демократии. Отсюда и попытки привязать Россию к «делу Хангошвили». Не было бы его — придумали бы что-нибудь другое.