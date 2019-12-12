«Киллер указал в анкете факс российских структур». Мы проверили эти слова прокуратуры ФРГ и нашли нестыковки

12 декабря МИД РФ объявил о высылке двух немецких дипломатов. Это стало зеркальным ответом на аналогичные меры Берлина. Причина таких недружественных шагов, спровоцировавших скандал между двумя странами, — якобы участие России в убийстве экс-боевика Зелимхана Хангошвили в столице Германии 23 августа сего года.

По крайней мере, с такими заявлениями выступает немецкая сторона. И делает вид, будто не понимает причин жёстких дипломатических мер Москвы:

— Я с сожалением принял к сведению решение Правительства России объявить двоих сотрудников Посольства Германии в РФ «персонами нон-грата». Эти сотрудники работали в принимающей стране безупречно и ни в чём не провинились. Они и их семьи пострадали в результате дипломатической ответной меры РФ, — говорится в заявлении диппредставительства, поступившем в редакцию «КП».

О том, что 40-летний Зелимхан Хангошвили был террористом с кровью на руках, «КП» неоднократно писала. Приводя в качестве доказательств архивное видео, где во времена войны на Кавказе этот уроженец Грузии заснят в компании самых жестоких боевиков того времени, таких, как Шамиль Басаев.

А вот аргументы Запада о «причастности России к убийству Хангошвили» выглядят натягиванием глобуса на сову — по крайней мере, из того, что можно прочесть в публичном доступе. Действительно, за это преступление почти сразу арестовали некоего «Вадима Соколова» — вернее, россиянина с фальшивым паспортом на указанное имя.

В заявлении немецкой прокуратуры (две страницы убористым шрифтом; есть в распоряжении «КП») приводится лишь одно «убедительное доказательство связи Соколова с российскими спецслужбами»: к заявлению на выдачу шенгенской визы мужчина приложил липовую справку о работе в петербургском ЗАО «РУСТ». Чей факс (драматическая музыка за кадром) совпадает с компаниями «Оборонэнергосбыт» и «Оборонэнерго». Которые, подчёркивает прокуратура ФРГ, «относятся к Министерству обороны РФ».

Зелимхан Хангошвили с Асланом Масхадовым

Если вы ждёте продолжения, то его не будет — по мнению Запада, этого достаточно для далеко идущих выводов, что Соколов (как бы его ни звали на самом деле) — российский агент.

К сожалению, конкретный номер факса, указанный в анкете «агента Соколова», прокуратура ФРГ не приводит. Но можно предположить, что если фирма находится в Петербурге, то и факс будет с культурно-столичным префиксом «812».

Что ж, включаем инструменты, недоступные для западных расследователей. Заходим в интернет, вбиваем название искомых компаний. Фирм с названием «Оборонэнерго» (и производными) насчитывается больше дюжины, в том числе и страшно подумать, в Санкт-Петербурге.

Задаём тот же критерий, который указали немцы: «связи с Минобороны РФ». И таковая фирма насчитывается всего одна: «Оборонэнерго». Она же является одним из акционеров собственной «дочки» — «Оборонэнергосбыт». Пока ничего необычного — именно эти две компании и упоминались в заявлении прокуратуры ФРГ.

Пытаемся нащупать ключевую связь — тот самый «одинаковый факс». И видим: обе компании располагаются в Москве

АО «Оборонэнергосбыт». Факс: +7 495 935-**-**.

АО «Оборонэерго». Факс: +7 495 532-**-**.

То есть факсы разные. «ЗАО РУСТ», в котором работал Соколов, имеет признаки не функционирующего в реальности предприятия; какие-либо его телефоны (не говоря уже о факсах) нигде не указаны.

Ладно, может быть, помимо у этих «Оборонэнерго» есть ещё какие-то совпадающие телефонные номера?

Включаем одну из профессиональных баз юридических лиц, которая умеет из открытых и полузакрытых источников устанавливать связи между компаниями, а также находить их телефоны (в том числе не указанные в официальных сайтах).

Результат: ни одного общего номера между АО «Оборонэнергосбыт» и АО «Оборонэерго» нет.

Точно также нет ни одной связи между этими юрлицами и «соколовским» «ЗАО РУСТ»: ни общих учредителей, ни общих юрадресов — ничего.

Так что пока «герр прокурор» не предъявил того самого номера факса, на котором он построил своё обвинение, — называть это «доказательствами причастности России» по меньшей мере наивно.

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