«Самый паршивый день в жизни": Почему белорусские СМИ не пишут про день рождения президента

Александр Лукашенко не отмечает свой день рождения 30 августа Фото: EAST NEWS

30 августа многие главы государств, в том числе и Владимир Путин, поздравили Александра Лукашенко с 66-летием.

Но в сообщениях белорусских агентств и гостелеканалов о поздравлении с Днем рождения - ни слова. Почему? Оказывается, точная дата рождения Лукашенко – момент спорный. В том, когда именно родился Лукашенко, давно запутались и сами белорусы, и зарубежные коллеги белорусского президента.

В официальной биографии, которая размещена на сайте президента Беларуси, указано, что Александр Лукашенко родился 31 августа 1954 года. Но долгие годы официальной датой его рождения действительно считалось 30 августа. Разбираемся, что к чему.

Изменения в биографию президента внесли в 2010-м году. Тогда в администрации президента это пояснили так: в роддом мать Александра Лукашенко привезли вечером 30 августа, а сына она родила в ночь с 30 на 31 августа, после полуночи, однако записали новорожденного на 30 августа - якобы по дате поступления роженицы в роддом. Вот и исправили "историческую ошибку".

Но, есть еще одно, неофициальное, объяснение переноса даты рождения президента Беларуси. Дело в том, что младший сын Лукашенко, Николай, родился в 2004-м году именно 31 августа. И, похоже, со временем президент решил совместить два дня рождения и отмечать оба в последний день лета.

А вот что о дне своего рождения 10 лет назад в интервью «Литовскому курьеру» рассказал сам Лукашенко:

- У нас в семье не принято отмечать его (день рождения – Ред.). Все это знают и меня никогда не поздравляют. Чтобы прийти в день рождения, выстроиться в очередь, как это обычно бывает, вечеринка какая-то – у меня этого нет. Я иногда в этот день даже специально уезжаю и работаю более напряженно, чем обычно. Поэтому близкие, знающие меня люди, поздравляют меня последние 5−6 лет и моего малыша (Николая Лукашенко – Ред.) в один день- 31 августа. Дни рождения я вообще не отмечаю. Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше.