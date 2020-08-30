Чтобы избежать наказания за смертельное ДТП: Михаил Ефремов готов заплатить более 10 млн рублей

Стали известны подробности сделки актера с адвокатом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, за какие деньги адвокат Эльман Пашаев согласился защищать Михаила Ефремова в суде. Анна Бутырина, которая ранее работала с Пашаевым, а теперь представляет сторону потерпевших в смертельном ДТП с участием актера, сделала сенсационное заявление.

Эльман Пашаев обошелся Михаилу Ефремову минимум в 10 миллионов рублей. "Пашаев стоит, по разным сведениям, его защита - около 10 млн. Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить", - заявила Анна Бутырина в эфире программы "Звезды сошлись".

Она также объяснила, почему потерпевшие - семья погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова - больше не ждут извинений от артиста. По ее словам, причиной стало поведение актера и его адвоката, поэтому теперь потерпевшим не нужны ни извинения, ни деньги Ефремова.

"Прошло практически два с половиной месяца с момента трагедии. На протяжении этого времени потерпевшие ждали - четверо потерпевших - хотя бы извинения. Был вопрос: «А что это было за обращение? За что вы извинились?». Был ответ: «А просто за ситуацию». У нас были заявлены гражданские иски в размере одного рубля. Это была стоимость морального ущерба, которые попросили потерпевшие", - напомнила адвокат.

Бутырина рассказала, что на допросах в суде Михаил Олегович признал свою вину пять раз. Она заверила, что актер вспомнил и подробно описал детали аварии.

"Он в ходе судебного заседания дал признательные показания, рассказывал, как он это сделал, как он сидел за рулем. Он все помнил. Он давал эти показания раскрыто, на пяти листах. Там пять протоколов допросов, в которых он подтверждает свою вину. После того как материал ушел в суд, он вдруг, спустя несколько месяцев, забыл", - подчеркнула Анна.

Адвокат потерпевшей стороны подтвердила, что вместе с Александром Добровинским они работают бесплатно. Однако сестра актера Анастасия Ефремова парировала: "У меня есть сведения, что Добровинский был нанят определенным телевизионным каналом, который оплачивает его работу".

По словам родственницы, Михаил Олегович никогда не признавал вину во время заседания: "Он подписал этот протокол… Вы все видели, в каком он был тогда состоянии".

Женщина призналась, что не обратилась бы за помощью к адвокату Александру Добровинскому, потому что он создает лишь фарс. А работа Пашаева ее устраивает, хотя, как призналась Анастасия, она не слишком хорошо разбирается в юристах.