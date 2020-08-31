Эксперт: Выступление Тихановской в ООН - спецоперация американцев

Светлана Тихановская. Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Белоруссии на минувших выборах, показавшая второй результат в противостоянии с Александром Лукашенко, Светлана Тихановская собирается выступить с речью в Совете безопасности ООН 4 сентября.

По данным штаба Тихановской, которая после выборов быстро откочевала в Литву, обращение к Совбезу по видеосвязи Светлана сделает «по приглашению» другого прибалтийского государства — Эстонии. Ее представитель входит сейчас в состав этого важного органа Организации Объединенных Наций.

Еще 10 дней назад Тихановская просила главу Эстонского внешнеполитического ведомства поднять перед Совбезом ООН вопрос «об угрозах в адрес членов координационного совета оппозиции». Что Тихановская понимала под угрозами? Может, приглашение в Следственный комитет на беседу наиболее известного члена Совета — нобелевского лауреата Светлану Алексиевич? И тема ли это для Совбеза ООН?

Год назад, после выборов в Венесуэле, кандидат в президенты Гуайдо, уверенный, что он победил, также старался мелькать на самых крупных международных площадках. Где обвинял во всех смертных грехах действующего президента Мадуро.

Тихановская также считает (ну, или ей настойчиво предложили так считать), что победила она, а не Лукашенко. И также стремится вещать (или ей поставили такую задачу) перед самой авторитетной международной аудиторией. Случайное совпадение - или отработанная схема?

За комментарием «КП» обратилась к профессору МГУ, доктору политических наук Александру Манойло.

- Человек может так просто взять и выступить в Совбезе ООН? Для этого не нужно согласие постоянных членов СБ?

- Такого согласия не нужно. Достаточного сделать так, чтобы с подачи одной из стран выступление Тихановской было внесено в программу одного из заседаний. Специальное заседание ей посвящать вряд ли будут — хотя все зависит от ресурсов, которые за ней сейчас стоят. Очевидно, что действует она не сама — ею управляют. И направляют в нужное русло.

- С чем она выступит перед мировым сообществом?

- С требованием не признавать итоги выборов в Белоруссии. Ее выступление является частью комбинации, которую разыгрывают американские специальные службы, я думаю. Польские спецслужбы и литовский Департамент госбезопасности ( ДГБ), управляющие протестами в Белоруссии с помощью своих дипломатических каналов и телеграм-каналов - они у американцев на подхвате. А вот выступление Тихановской в ООН — это чисто американская, ЦРУшная комбинация.

- И какой сценарий будет разыгран?

- Думаю, Тихановская выступит по такой повестке: непризнание результатов выборов в Белоруссии, "проведение третьего тура". Вопрос о «преследовании членов координационного совета» — частный и шкурный. Американцев он не интересует. Их интересует, чтобы, по итогам обращения Тихановской, международное сообщество не признало законными выборы, которые состоялись в Белоруссии. И либо поставить ультиматум Лукашенко: провести перевыборы. Или провести пересчет голосов. Это украинский сценарий конца 2003 - начала 2004-го года, когда Янукович таким образом проиграл Ющенко в третьем туре выборов. В Белоруссии он приведет к госперевороту. Это мягкое требование.

Жесткое требование — признать нелегитимным Лукашенко. Отказать ему в международном признании. И признать законным президентом второго человека в списке.

- То есть Тихановскую?

- Да. Если это произойдет — здесь будет «вилка». Американцам придется собрать всех членов Совбеза, которые так или иначе находятся под их крылом. И готовы за них голосовать. И непостоянных членов Совбеза, принимающих сторону американцев. А их большинство. Кто-то может колебаться, понимая, что игра опасная и риски есть. Но все ведет к одному результату: смещению Лукашенко. Это вопрос наверняка по настоянию США и Великобритании в Совбезе — или с подачи их сателлитов Польши и Литвы — будет вынесен на голосование в Совбезе.

- Россия может наложить вето?

- Может. Но это вето де факто не признают те, кто проголосовал за американскую позицию. А как максимум будет сказано, что страна, из-за которой пострадали Литвиненко, Скрипали, а недавно и Навальный, не имеет легитимного представительства накладывать вето в Совбезе. Может быть, случиться попытка оспорить наше право вето. Мы можем после этого кричать о нарушении устава ООН — но никого это интересовать не будет.

- Где пишут речи Тихановской — в Европе или в Америке?

- Думаю, тут спичрайтеры американские. Скоре всего, речь в Совбезе уже готова - и ей уже спустили ее. Тихановская же в Литву отправилась не просто так — под крыло ДГБ, которое находится в американском оперативном управлении.

- Антураж ее обращений— холодильник с магнитиками за спиной и цветочки — тоже не сама придумала?

- Вряд ли сама. И она вряд ли будет выглядеть менее удивительно в Совбезе ООН, чем Грета Тунберг на трибуне в Нью-Йорке. И ее повестку нельзя назвать локальной - в отличие от экологической всемирной повестки Греты, Тихановская будет говорить об угрозе правам человека и политических преследованиях, и о госпереворотах.

- Это калька с действий венесуэльского неудачника Гуайдо после президентских выборов в Венесуэле в 2019-м?

- Если это будет развиваться по указанной мною схеме — то это полная калька с попытки госпереворота, которую пытались реализовать в Венесуэле с «победителем Гуайдо» и «проигравшим Мадуро». Это так называемый «венесуэльский прецедент». Если после признания Тихановскую законно избранным президентом будет заявлено об аресте всех зарубежных счетов белорусских — и не только госкорпораций, госактивов, но и личных денег высших чиновников, которые выведены в офшоры. Вот это станет чисто венесуэльским сценарием. И он таким, скорее всего и будет…

- Насколько высок шанс того, что Тихановская выступит на Совбезе ООН 4 сентября — 99% или 50 на 50?

- Скорее, первое. Мое оперативное чутье как бывшего сотрудника спецслужб, который к подобным операциям имел отношение, говорит о том, что комбинация разыгрывается именно такая. Могут быть факторы, которые поменяют ее темп или динамику, но пока я их не вижу. Разыгрывается простая и действенная комбинация. И убийственная для тех, против кого ее играют. Думаю, сейчас у наших ответственных ведомств нет ни одной свободной минуты — иначе они подписывают смертный приговор лидеру Белорусии и тем, кто отвечал за то, чтобы подобного не случилось. А как именно надо действовать — им известно...

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