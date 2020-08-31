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Зеленое платье Мелании Трамп стало интернет-мемом

Пользователи соцсетей раскрашивают наряд в необычные расцветки
Алексей ОсиповАлексей ОсиповАлексейОсипов
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Неоново-зеленый цвет или хромакей применяется на современном ТВ. С помощью него можно поместить людей или предметы на произвольном фоне

Неоново-зеленый цвет или хромакей применяется на современном ТВ. С помощью него можно поместить людей или предметы на произвольном фоне

Фото: REUTERS

Во время программной речи, которую произнес на общенациональном съезде Республиканской партии действующий президент США Дональд Трамп, его супруга Мелания, присутствовавшая на мероприятии, произвела фурор своим неоново-зеленым платьем.

Репортеры уже выяснили, что выбор первой леди США в тот день пал на зеленое плиссированное платье от Валентино стоимостью 2700 долларов.

Неоново-зеленый цвет или хромакей применяется на современном ТВ. С помощью него можно поместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте. Наиболее известный пример хромакея связан с телевизионными прогнозами погоды, когда ведущий говорит и жестикулирует на фоне другого изображения.

Это совпадение заметили Интернет-пользователи, которые дружно превратили Меланию Трамп в мем, «раскрасив» ее платье в самые неожиданные принты.

Например, в ту же таблицу прогноза погоды.

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Фото: Twitter.com

Или коронавирусы.

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Фото: Twitter.com

Некоторые были уверены, что платье Мелании Трамп в тот вечер было видно из иллюминаторов МКС.

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Фото: Twitter.com

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