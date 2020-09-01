Плющенко отдал сына в государственную школу

Саша Плющенко отправился в первый класс школы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Наш Сашка -первоклашка. Всех первоклассников и школьников с «Днём знаний»! Ура! - написала в своём Инстаграме Яна Рудковская, выложив фоторепортаж, как они с супругом, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко провожают в первый класс своего младшего сына Александра.

Кстати, «Гном Гномыч» (так с детства Сашу зовут родители и так называется его блог в Инстаграме) пошёл «грызть гранит науки» в обычную школу, а не в какую -то там частную и элитную.

- Саша поедешь в государственную школу во Власихе, которая находится рядом с нашим загородным домом, - рассказала kp.ru Яна Рудковская.

Напомним: все лето маленький Саша изучал английский онлайн.

— Люблю животных, игрушки и интересные задания! Учу английский с Паолой из Африки, узнал, что у нее две собаки, рассказал про нашу собаку Фифу. Я еще не во всех странах побывал, но очень хочу! Теперь у меня есть опыт общения с учителями со всего мира! — хвастался подписчикам Плющенко-младший.

Плюс ко всему на карантине Саша не забывал о своей мечте стать олимпийским чемпионом. Юный фигурист тренировался на удаленке со своим отцом, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко